Alvise Pérez, líder de la formación Se Acabó La Fiesta (SALF), ha dado instrucciones a su equipo jurídico para solicitar penas de cárcel contra Francisco Bouzas, el joven afiliado a VOX señalado como administrador de la cuenta anónima el Judío de Vox. El eurodiputado fundamenta esta decisión en la negativa de Bouzas a colaborar con la Justicia para esclarecer si Álvaro Zancajo, director de comunicación de Santiago Abascal, fue el responsable de ordenar o coordinar las campañas de ataques lanzadas desde dicho perfil.

A través de sus redes sociales, Pérez detalló que, aunque ha recibido disculpas privadas por parte de la familia del joven, no habrá concesiones legales sin una confesión íntegra que implique a la cúpula de comunicación de VOX. "He trasladado a mis abogados la decisión de solicitar penas de prisión por diversos delitos contra Francisco Bouzas. Pese a las disculpas de familiares en privado, el trabajador de VOX y dueño de la cuenta 'el Judío de Vox' no ha colaborado sobre si su jefe Álvaro Zancajo y director de comunicación de Santiago Abascal era el autor intelectual de tales delitos", reza el tuit de Alvise.

He trasladado a mis abogados la decisión de solicitar penas de prisión por diversos delitos contra Francisco Bouzas. Pese a las disculpas de familiares en privado, el trabajador de @Vox_es y dueño de la cuenta 'ElJudioDeVox' no ha colaborado sobre si su Jefe Álvaro Zancajo y… — Alvise Pérez (@Alvise_oficial_) March 29, 2026

Según el líder de SALF, el trabajador del partido no ha aportado la información necesaria para determinar la autoría intelectual de los delitos denunciados, subrayando que la falta de cooperación imposibilita cualquier tipo de perdón judicial. "Lo siento de corazón por el chaval, que ha sido utilizado por políticos profesionales cobardes y maliciosos… pero sin arrepentimiento no puede haber perdón", dice en otra publicación de X.

Lo siento de corazón por el chaval, que ha sido utilizado por políticos profesionales cobardes y maliciosos… pero sin arrepentimiento no puede haber perdón. pic.twitter.com/y8WIDOFg1o — Alvise Pérez (@Alvise_oficial_) March 30, 2026

Esta controversia se remonta a investigaciones que identificaron a Bouzas —estudiante de posgrado y vinculado profesionalmente a la formación de Abascal— como el gestor de una cuenta dedicada al ataque digital contra adversarios políticos y críticos internos del partido. Desde las pasadas elecciones europeas, @ElJudioDeVox mantuvo una actividad constante contra Alvise Pérez, cuestionando promesas como la donación de su salario y sugiriendo la filtración de información comprometedora.

Pérez sostiene que estas acciones no fueron aisladas, sino que formaban parte de una estrategia de desprestigio orquestada directamente desde la dirección nacional de VOX.