Bolaños traslada a la AJFV que se crearán 500 nuevas plazas de jueces en junio: "Estaremos expectantes, a ver si cumple"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido este lunes con la portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega; a quien ha trasladado que espera poder acordar la creación de las 500 nuevas plazas de jueces en junio.

Esta ha sido la primera reunión entre Bolaños y Ortega desde que llegase a la portavocía de la asociación en noviembre del pasado año 2024. La portavoz ha aprovechado para comentar la conocida como Ley de Eficiencia y los plazos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene pensado llevar a cabo la promesa que hizo de convocar 500 nuevas plazas en el presente año. 375 de ellas dependerían del Ministerio y 125 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según ha desvelado la portavoz de la asociación judicial a Libertad Digital, el ministro ha trasladado que su objetivo es realizar la convocatoria de las nuevas plazas en el próximo mes de junio. Unas fechas que, desde la asociación, esperan que se cumplan: "Estaremos expectantes, a ver si cumple con los tiempos marcados".

En concreto, de las 500 plazas, el Ministerio ya había designado que 363 serían para Juzgados de Instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial. En total, la planta judicial actual, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

En la misma línea, Félix Bolaños ha prometido a la portavoz cumplir su intención de convocar otras 500 plazas para los siguientes tres años, produciéndose una futurible ampliación de la plantilla de 1.000 jueces de cara al año 2030. Todo ello, recalca la portavoz en conversación con este diario, será fiscalizado por la asociación, que asegura que estará pendiente de que el dirigente socialista cumpla su palabra.

"Hay una gran preocupación en los Juzgados"

Además, en el marco de la Ley de Eficiencia –que pretende modernizar los Juzgados de Instancia de todo el país mediante herramientas tecnológicas—, Ortega le ha trasladado a Bolaños que existe "una gran preocupación" por cómo se está llevando a cabo. Se comenzó a implantar en febrero de este año y en cada provincia se está haciendo de forma distinta.

Por ello, desde la asociación le han pedido a Bolaños que cree una comisión de seguimiento para evaluar dónde están funcionando mejor los cambios y la digitalización del proceso judicial con el objetivo de implantar un modelo generalizado basado en aquellos que mejor estén funcionando.

Sin embargo, por el momento, desde la asociación destacan que las herramientas tecnológicas que se están implantando "son muy mejorables" y que están generando numerosos problemas. En concreto, ejemplifican que el sistema informático que se ha implantado en Andalucía "da muchísimos problemas porque no funciona bien, a veces se cuelga y paraliza el sistema de gestión procesal" consiguiendo lo contrario a su objetivo, que es agilizar la Justicia. Como otro ejemplo, destacan que la parte de instrucción penal no se encuentra digitalizada en absoluto en los Juzgados de Instrucción de Barcelona. "Es esencial conseguir la modernización de los tribunales de instancia y partir de la base de que tienen que funcionar rápido y bien", ha destacado.

En otro orden de cosas, la portavoz también le ha pedido a Bolaños que cumpla con su promesa de convocar anualmente la Mesa de Retribuciones. En mayo de 2023 aseguró que se convocaría anualmente pero no se ha convocado en todo el año 2024.