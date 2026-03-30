El PP denuncia el uso de niños para enaltecer etarras "como si fueran estrellas del rock" en la Korrika

Este domingo ha concluido en Bilbao la 24.ª edición de la carrera popular por el euskera, conocida como Korrika, que comenzó el pasado 19 de marzo en la localidad francesa de Tardes y que ha recorrido 2.750 kilómetros entre Navarra y el País Vasco. Esta carrera organizada por la AEK (Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización) ha terminado de manera multitudinaria en Bilbao y a lo largo del recorrido se han visto numerosas imágenes de etarras en camisetas que han llegado a portar niños.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el vicesecretario del PP en el País Vasco y concejal popular en Durango, Carlos García, ha denunciado que "por desgracia la carrera a favor del euskera, la Korrika, durante muchos años lleva ya siendo una exhibición de exaltaciones a los terroristas y asesinos de ETA". García ha indicado que "este año, desgraciadamente, se ha redoblado la presencia y esas manifestaciones de apoyo a los terroristas de ETA pues prácticamente en todas las etapas de esa carrera, y en algunas de las ocasiones de forma lamentable, con niños portando, incluso, camisetas con fotos de terroristas como si fueran estrellas del rock, futbolistas o personas a las que admirar y poner como ejemplo a los niños".

Ha contado que "en Pamplona hubo varios niños con camisetas con la foto del etarra Patxi Ruiz, asesino de Tomás Caballero, concejal de Pamplona". En este punto, el vicesecretario del PP vasco ha querido "trasladar todo el apoyo, cariño y solidaridad a la familia de Tomás Caballero y a todas las víctimas del terrorismo que sufren especialmente este tipo de exaltaciones". Ha añadido que en este tipo de acciones de blanqueamiento "se está utilizando de forma exagerada a los niños, algo que es intolerable en nuestra sociedad no ya para apoyar el euskera, que esto pasa a un segundo plano, sino para apoyar a ETA y a los asesinos terroristas de ETA".

Carlos García ha dicho también que "muchas instituciones públicas como la Universidad de Deusto o la Universidad Pública del País Vasco han difundido en sus propios perfiles oficiales fotos de la Korrika con fotos de terroristas y con símbolos de apoyo a los terroristas de ETA como si fuese algo totalmente normal cuando en realidad no lo es". En este sentido, el concejal del PP en Durango ha indicado que "solo una sociedad sin memoria, sin dignidad y sin justicia puede considerar normal algo así y, además, utilizar a los niños en masa".

"Muchos de los profesores de los colegios públicos y privados sacan a los niños de las clases para participar en esta carrera ya no solo con el motivo de apoyar a los presos de ETA; es que en muchas ocasiones esos profesores deben su trabajo a la imposición del euskera en la educación y a que solamente el que sabe euskera puede trabajar de profesor hoy en día en el País Vasco. Algo que es también muy criticable. Algunas otras cuestiones como haber excluido a los abogados y a los sindicatos que han denunciado el hecho de que se exija y se imponga el euskera para acceder a los empleos públicos, se han interpuesto numerosas denuncias", ha explicado. El vicesecretario del PP vasco ha lamentado que "son todo un cúmulo de despropósitos, pero el más grave es apoyar a los asesinos y terroristas de ETA que tanto daño han hecho en esta sociedad y en una actividad que está plagada de niños".

Consecuencias del blanqueamiento a Bildu

Carlos García ha dicho que "todo esto está íntimamente ligado a que Bildu es el socio prioritario del presidente del Gobierno y es algo muy lamentable, totalmente indigno e indecente. Precisamente cuando los terroristas de ETA han estado asesinando a todo lo que ha representado a España. Por eso es doloroso y gravísimo que el Gobierno de España esté tratando de blanquear y de dar todo su apoyo a una organización como Bildu cumpliendo sus pactos secretos".

En este sentido, el vicesecretario del PP vasco ha insistido en que "los más graves no son los pactos de Pedro Sánchez con Junts, con ERC o el PNV con luz y taquígrafos sino los de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi". Unos pactos "secretos que los está cumpliendo a rajatabla y son todos para blanquear a la organización Bildu-ETA. Porque Bildu-ETA necesita blanquear a sus asesinos terroristas que los incluyen incluso en sus listas electorales y para eso necesita exaltarlos, exhibirlos con normalidad y naturalidad y hacerles ver que son héroes de nuestra sociedad cuando son justo lo contrario. Son unos criminales y asesinos que han sembrado de sangre y de dolor esta tierra vasca".

"De brazos cruzados no nos podemos quedar"

El vicesecretario del PP vasco ha contado cómo va a reaccionar su partido a lo sucedido en la Korrika. Ha dicho que "hoy vamos a difundir un comunicado por parte de nuestro presidente, Javier de Andrés, denunciando este tipo de situaciones y exigiendo rectificación a Eneko Andueza, secretario general del PSOE en el País Vasco, que encima nos acusa de utilizar a las víctimas del terrorismo. Es el mundo al revés. Cuando resulta que nosotros defendemos la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo".

Además, ha dicho que ha "instado a la Fiscalía de Menores que tome cartas en el asunto y estamos elaborando ahora mismo un escrito para dirigirlo porque nos parece especialmente indecente la utilización de los niños para exaltar y exhibir a los asesinos de ETA en concreto en la Korrika". "¿Qué presente y futuro tiene una sociedad cuando a los niños se les pone como ejemplo a los criminales y asesinos que han matado a profesores, policías, jueces y empresarios?", se ha preguntado Carlos García. El vicesecretario del PP en el País Vasco ha recordado que los etarras "han asesinado a todo lo que realmente representa una sociedad civilizada. Es intolerable y no podemos permitir que se esté adoctrinando a niños". "De brazos cruzados no nos podemos quedar ante esta situación", ha finalizado.