Denuncian a Zapatero ante Hacienda para que se investiguen sus ingresos opacos de Venezuela

La Agencia Tributaria ha recibido esta semana una denuncia de un particular para que se realice una "investigación integral y no fragmentada" del conjunto de la actividad económica "opaca" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes jurídicas ya adelantaban a Libertad Digital que Hacienda se encuentra obligada a investigar a Zapatero debido a que este confesó en la Comisión Koldo del Senado que había viajado a Venezuela en aviones de la petrolera venezolana PDVSA. El exlíder socialista también se encuentra vinculado al rescate de Plus Ultra, aerolínea para la que trabajaba su pagador, Julio Martínez Martínez, cuando esta recibió el rescate de 53 millones procedentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, se detalla la solicitud a la Agencia Tributaria para que realice esta investigación sobre la actividad económica del exjefe del Ejecutivo. En concreto, se especifica que se debe realizar una investigación sobre su tributación del IRPF, de posibles rentas en especie que haya podido percibir y de sus rendimientos de actividad económica.

De hecho, el concepto especifica que se deben investigar: "Posibles rentas en especie y rendimientos de actividad económica no declarados o incorrectamente calificados en IRPF, derivados de viajes financiados por terceros, ingresos canalizados a través de consultoras, operativa de Análisis Relevante S.L. –la empresa de su "amigo" Julio Martínez Martínez— y Whathefav S.L. –la sociedad de las hijas de Zapatero—, y posible intermediación económica internacional".

Fuentes jurídicas han asegurado a este diario que el resultado de esta investigación podría traer a colación posibles irregularidades "más graves que unos simples viajes pagados" por el Régimen Venezolano que ahora lidera Delcy Rodríguez.

Así, detallan que esta exigencia al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda del recién nombrado Arcadi España podría esclarecer los posibles viajes internacionales financiados por el Ejecutivo venezolano; pero también el cobro "de cientos de millones de euros a través de consultoras sin identificar".

Asimismo, podría señalar directamente a Análisis Relevante y a la compañía de sus hijas como "un canal de ingresos en pleno contexto del rescate de Plus Ultra". De esta forma, se reconocerían estas contraprestaciones como un supuesto pago por haber mediado a favor de la aerolínea para que esta recibiese el rescate durante la pandemia.

Con todo ello, Hacienda podría responder a varias de las preguntas que rondan la figura del expresidente del Gobierno como si este declara correctamente todos sus ingresos, si ha ocultado pagadores reales mediante sociedades interpuestas y si ha recibido rentas en especie. "En España, las obligaciones fiscales son iguales para todos", sentencian estas fuentes.

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