El Gobierno otorga la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López

El Gobierno español aprobará este martes la concesión de la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López mediante un procedimiento extraordinario. La decisión será adoptada en el Consejo de Ministros a través de un real decreto que le otorgará la ciudadanía por carta de naturaleza, una vía excepcional reservada a casos considerados singulares.

Según fuentes del Ejecutivo adelantadas por El Mundo y citadas por EFE, esta fórmula se aplica cuando concurren circunstancias especiales. En este caso, el Gobierno justifica la medida por la relevancia pública del dirigente opositor y por motivos de política exterior.

López, que reside en Madrid desde 2020, carece actualmente de pasaporte y no tiene reconocida su nacionalidad en Venezuela. Tras intentar obtener la nacionalidad española por el procedimiento ordinario sin éxito, presentó a finales de 2025 una solicitud por la vía de carta de naturaleza, que finalmente ha sido aceptada.

Este mecanismo permite conceder la nacionalidad sin cumplir los requisitos habituales, como los plazos de residencia, y se formaliza mediante decreto aprobado por el Gobierno.

Exiliado en España

La medida llega en un contexto marcado por su situación personal y política. López es una de las figuras más destacadas de la oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro. En 2014 fue detenido tras participar en protestas contra el Ejecutivo venezolano y permaneció varios años privado de libertad antes de pasar a arresto domiciliario en 2017, donde estuvo dos años hasta que consiguió salir gracias a la ayuda de Juan Guaidó. Finalmente, en 2020 se acabó exiliando en Madrid junto a su familia.

Desde España, el dirigente ha continuado defendiendo un cambio político en su país. En una entrevista concedida a el diario El Mundo, ha asegurado que mantiene intacta su confianza en una transición democrática tras la detención de Maduro por parte de Trump el pasado 3 de enero: "Hacer política sin esperanza es estar destinado al fracaso o al cinismo".

En esa misma conversación, López también ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema democrático en Venezuela, subrayando que el proceso "tiene que llevar a una Venezuela libre y democrática".

La concesión de la nacionalidad española pondrá fin a su actual situación de falta de reconocimiento legal y le permitirá disponer de documentación oficial.