El Gobierno vasco concede la semilibertad al asesino de la primera policía víctima de ETA

El preso de la banda terrorista ETA Ángel María Tellería Uriarte, que cumple condena por su participación en el asesinato de la primera mujer policía que fue víctima de la organización criminal en el año 1981, pasará desde este mismo lunes a disfrutar de un régimen de semilibertad. Según han confirmado a la agencia EFE fuentes del Gobierno Vasco, se ha decidido aplicar a este recluso el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que en la práctica supone una flexibilización sustancial de su pena.

Tellería Uriarte se encuentra actualmente interno en la prisión provincial de Álava, clasificado en segundo grado penitenciario. La medida adoptada por el Ejecutivo autonómico le permitirá abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes, con la única obligación de regresar a las instalaciones carcelarias para dormir. Desde el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco han justificado esta decisión esgrimiendo que el recluso debe recibir un supuesto tratamiento asistencial en el exterior, aunque no han proporcionado ninguna especificación sobre el carácter médico o social de dicho tratamiento.

El historial criminal del terrorista está marcado por el asesinato a tiros de la inspectora de policía María Josefa García en la localidad guipuzcoana de Zarauz, un crimen perpetrado en 1981 que conmocionó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por tratarse de la primera mujer agente asesinada por ETA. Tras su participación en el atentado, el asesino logró eludir la acción de la Justicia española durante décadas, instalándose de forma ilegal en México desde los años ochenta para evitar responder por sus actos ante los tribunales.

Su fuga terminó en febrero de 2017, cuando fue localizado y detenido en el estado mexicano de Guanajuato, en una operación policial que se produjo escasos días antes de que prescribieran los delitos por los que estaba reclamado. Tras ser entregado a las autoridades españolas por el Gobierno mexicano, fue juzgado y finalmente condenado a 26 años de cárcel por el asesinato de la inspectora García. Sin embargo, apenas unos años después de su ingreso en prisión, ya se beneficia de las competencias penitenciarias transferidas a la comunidad autónoma vasca.

Esta concesión de semilibertad no es un caso aislado, sino que se enmarca en una continua sucesión de beneficios penitenciarios otorgados recientemente a destacados miembros de la extinta organización terrorista. Hace escasamente una semana, la histórica exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, abandonó la prisión de Martutene en San Sebastián tras aplicársele este mismo artículo del reglamento. Una situación idéntica a la que vivió el pasado mes de febrero el también exdirigente etarra Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. Estas decisiones causan un profundo rechazo entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que asisten a la salida a la calle de quienes cometieron graves delitos de sangre contra la nación.