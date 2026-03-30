El accidente de Adamuz se perfila como una "combinación de fallos técnicos"

Más de dos meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en el que murieron 46 personas, la investigación sigue sin una conclusión clara y mantiene abiertas múltiples hipótesis sobre las causas del descarrilamiento, según un análisis elaborado por el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que advierte de la complejidad del siniestro y de la falta de evidencias definitivas hasta el momento.

El suceso continúa siendo investigado por dos vías paralelas: la técnica, a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y la judicial, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro. El Instituto Coordenadas indica que ambas coinciden en un punto clave: ninguna de las líneas de investigación puede confirmarse ni descartarse completamente por ahora, lo que evidencia la dificultad de esclarecer lo ocurrido.

Según el estudio, tras descartarse la hipótesis de sabotaje, el foco se sitúa en causas de carácter técnico. Entre ellas, destacan cuatro grandes escenarios: la rotura de una soldadura o del propio raíl, un posible fallo en el aparato de vía, la existencia de un elemento desprendido del tren que provocara un enganchón, y un defecto estructural en el material ferroviario.

Una de las hipótesis que más atención ha recibido es la posible rotura de una soldadura entre tramos de raíl. Sin embargo, los expertos consultados advierten de que este tipo de fallo, por sí solo, difícilmente explicaría un accidente de tal magnitud. En condiciones normales, una rotura de raíl suele provocar incidencias menores, especialmente en entornos de baja velocidad, y no descarrilamientos de consecuencias tan graves.

Otra de las líneas de investigación apunta a un posible fallo en el aparato de vía, concretamente en el sistema de agujas que permite el cambio de carril. Un mal funcionamiento podría haber provocado que parte del tren siguiera una trayectoria distinta al resto, generando el descarrilamiento. En este contexto, también cobra relevancia la hipótesis de un "enganchón", es decir, que algún elemento del tren —posiblemente suelto o mal fijado— impactara contra la infraestructura, desencadenando una reacción en cadena.

Esta última teoría se ve reforzada por diversos indicios recogidos tras el accidente. Algunos viajeros señalaron vibraciones anómalas durante el trayecto, y en un túnel cercano al punto del siniestro se hallaron restos metálicos que podrían estar relacionados con el tren. Además, técnicos desplazados a la zona detectaron daños significativos en traviesas antes del lugar del descarrilamiento, compatibles con el impacto de un objeto contundente.

El informe también contempla la posibilidad de un defecto en el raíl, vinculado a alteraciones en su estructura interna. En concreto, se menciona la presencia de martensita, un material extremadamente duro pero frágil, que podría haber comprometido la resistencia del carril ante las exigencias del paso del tren a alta velocidad.

"Combinación de fallos técnicos"

Pese a todas estas hipótesis, el Instituto de Coordenadas insiste en que ninguna puede considerarse concluyente en este momento. La investigación apunta más bien a un escenario en el que varios factores podrían haber coincidido, aumentando el riesgo hasta desembocar en el accidente. Esta visión refuerza la idea de que el siniestro no responde a una causa única, sino a una posible "combinación de fallos técnicos y circunstancias concurrentes".

En este contexto, los expertos hacen un llamamiento a la prudencia y a evitar conclusiones precipitadas. Subrayan la necesidad de permitir que las autoridades competentes trabajen con independencia y rigor para esclarecer lo sucedido. La CIAF dispone de un plazo de hasta un año para emitir su informe definitivo, aunque se espera que pueda arrojar luz sobre las causas antes del próximo mes de junio. Mientras tanto, el accidente de Adamuz sigue siendo objeto de análisis técnico y debate público, con el objetivo de identificar las causas reales y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.