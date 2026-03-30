El juez rechaza la petición del ex-DAO de silenciar al abogado de la víctima

El juez David Mamani Belinchón ha desestimado la petición del ex-director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González para que el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, no pudiera hablar en los medios de comunicación sobre la presunta agresión sexual.

La defensa del ex-DAO presentó un escrito contra el abogado de la víctima pidiendo al magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid que prohibiese a Piedrafita realizar declaraciones públicas. La defensa de González alegaba que sus numerosas comparecencias públicas estaban produciendo una "vulneración del carácter reservado de la instrucción".

"En relación al apercibimiento al letrado de la querellante para que cese en la realización de manifestaciones públicas relativas al procedimiento, únase y no ha lugar a lo solicitado habida cuenta que es una conducta ajena a la instrucción de la causa", señala el magistrado en un escrito.

Piedrafita ha celebrado "la corrección de la resolución que salvaguarda el Derecho a la Libertad de Expresión que asiste a todo letrado y se coordina con la existente jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional al respecto".

De esta forma, el magistrado se pronuncia en contra de las pretensiones del ex-DAO y su defensa, que realizaba un ataque personal hacia Piedrafita criticando su calidad como letrado. En concreto, le achacaba que su verdadero interés fuese el mediático y cargaba contra su profesionalidad.

"Entendemos que su verdadero interés es el mediático, pues rápidamente renunció a interrogar por los delitos que constan en la querella y en los escritos no acierta ni en el encabezamiento, pero no se debiera permitir que su desmedido protagonismo sea a costa de realizar apariciones públicas, con el agravante de que distan mucho de la realidad jurídica", recalcaba el escrito del ex-DAO.