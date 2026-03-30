El TSJC ordena la ejecución de la sentencia contra la exclusión del idioma español en la "escola catalana"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordena ejecutar la sentencia en la que anula parte del decreto que blindaba como única lengua vehicular en la escuela y vetaba el español. Esa sentencia data de septiembre del año pasado y en teoría debería comenzar a cumplirse en la enseñanza obligatoria en la región. Sin embargo, la tradición instaurada por el nacionalismo y el socialismo en Cataluña es incumplir las sentencias, sobre todo si afectan al catalán como idioma único y a la exclusión del español.

La resolución del TSJC es la respuesta a un recurso de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) para el cumplimiento de una sentencia que desmonta parte del engranaje de imposición de la inmersión lingüística y el monolingüismo en el sistema educativo catalán.

Aquella sentencia anula una decena de artículos de un decreto del gobierno catalán de ERC en 2023 para blindar el catalán en la "escola" y limitar la presencia del español a una única asignatura de "lengua castellana". El decreto excluía también el español del trato y las comunicaciones con las familias, obligaba a todo el personal a hablar en catalán en todo momento y en todas las actividades e imponía el catalán como única lengua de acogida y como única lengua de apoyo para enseñar otros idiomas.

"La ausencia de mención alguna a la lengua castellana como lengua vehicular de la enseñanza impide considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano y que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana", señalaba la sentencia.

Pero en la resolución conocida este lunes una de las peticiones de la AEB no ha sido atendida por el tribunal. La AEB solicitaba al TSJC que garantizase el cumplimiento de su fallo ya que no se ha cumplido ninguna de las sentencias y resoluciones judiciales sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Es decir, que la Generalidad, ya fuera en manos de los nacionalistas o de los socialistas, las ha ignorado por sistema y sin consecuencias.

Excusa del TSJC

Ante la petición de la entidad que también consiguió la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria y que es papel mojado, el TSJC responde que la AEB no puede pretender lo que califica como un "sistema de control de la Generalidad a través de los tribunales, de forma que los tribunales impongan obligaciones a la Generalidad más allá del procedimiento jurisdiccional".

De modo que con esta nueva resolución del TSJC sucederá lo que ya ocurrió con la sentencia del 25% de español, que además de no cumplirse motivó el decreto de la Generalidad aprobado además cuando el Govern de ERC estaba en funciones y que es el que anula en teoría el tribunal superior. La sentencia del TSJC sobre el 25% fue avalada por el Tribunal Supremo y recurrida por la Generalidad ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto.