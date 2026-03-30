Tres encuestas publicadas este lunes pronostican que el popular Juanma Moreno está muy cerca de revalidar la mayoría absoluta en las próximas elecciones del 17 de mayo. De ser así, el panorama político en el sur de España parece consolidarse de forma definitiva en torno a las políticas de centro-derecha, alejándose cada vez más de las casi cuatro décadas ininterrumpidas de hegemonía socialista.

Según los datos de GAD3 para el diario ABC, el líder popular podría asegurar una nueva etapa de mandato en solitario, pues estaría en una horquilla de entre 54 y 57 escaños, superando la barrera de los 55 escaños necesarios para no depender de terceros en la formación del nuevo Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la oposición se enfrenta a una crisis sin precedentes. El Partido Socialista sufriría un descalabro monumental, cosechando los peores resultados de su historia en la comunidad. El PSOE se estanca, no crece, y se puede dejar en el camino un diputado, ya que GAD3 le da a María Jesús Montero entre 29 y 30 representantes.

En el flanco derecho, Vox consolidaría una representación parlamentaria respetable, pero queda completamente despojado de cualquier capacidad de influencia sobre la gobernabilidad de la Junta de Andalucía. Según el sondeo de ABC, Vox se quedaría igual que ahora —con 14 diputados— o como mucho ganaría uno más.

La Razón

Según el sondeo publicado por NC Report para el diario La Razón, el actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, lograría retener holgadamente la mayoría absoluta en la región si se celebrasen elecciones autonómicas en este preciso momento: el PP obtendría 57 escaños, dos por encima del umbral de la mayoría absoluta.

La encuesta arroja datos verdaderamente demoledores para las aspiraciones de la oposición, y muy en especial para la formación que dirige Pedro Sánchez. La hipotética candidatura de la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supondría un auténtico varapalo electoral para su partido. Lejos de revitalizar a unas bases progresistas desmovilizadas, la figura de la exconsejera andaluza arrastraría a la formación a conseguir el peor resultado de toda su historia en esta comunidad autónoma: obtendría 28 escaños, dos menos que los 30 que sacó su antecesor al frente del PSOE andaluz, Juan Espadas.

Vox, por su parte, se convierte en el partido que más crece tanto en escaños como en intención de voto. Pasa del 13,3% de 2022 al 14,9% del sondeo, lo que le permite aumentar de los 14 a los 16 diputados, dos más, un crecimiento menor que en anteriores elecciones autonómicas.

En cuanto a la izquierda al margen del PSOE, el gran beneficiado es Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida y Sumar encabezada por Antonio Maíllo, que pasaría de cinco escaños en 2022 a seis ahora, uno que gana gracias a crecer un 0,8% del voto. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, se quedaría con los mismos dos escaños que tiene ahora, aunque crece y pasa del 4,5% del voto al 5,7%.

El Debate

Según Target Point para El Debate, Juanma Moreno también lograría revalidar su mayoría absoluta, aunque de manera muy ajustada, perdiendo dos de los 58 escaños que tienen en la actualidad.

Esta casa encuestadora pronostica una debacle para María Jesús Montero, que pasaría del 24,1% de los votos al 21,2%, lo que, traducido en escaños, significa pasar de los 30 de 2022 a unos 26-27.

También se separa de ABC y La Razón en cuanto a los resultados que pronostica a Vox, pues Target Point otorga a los de Abascal una fuerte subida sobre los resultados obtenidos por Macarena Olona. Vox pasaría de 14 a 21 representantes en el Parlamento autonómico, pasando del 13,5% al 17,7% de los votos, un resultado que no tendría efecto en cuanto a influencia en el gobierno de Juanma Moreno si repite su actual mayoría absoluta.