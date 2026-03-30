Luz verde a una reforma de la Constitución para cambiar un guion por una coma

El Congreso de los Diputados dio su visto bueno la semana pasada a una nueva reforma de la Constitución para acceder a una reivindicación de la isla balear de Formentera: la isla cuenta desde 2007 con Consejo propio, pero no con representante en el Senado, algo que quiere corregir esta reforma que ahora tiene que aprobarse en la Cámara Alta.

Este cambio, que constituiría la cuarta modificación constitucional, se ceñirá a convertir en coma el guion que une el nombre de las dos islas baleares en el listado de circunscripciones insulares recogidas en el artículo 69 de la Carta Magna. Una enmienda del PP que salió adelante con la abstención del PSOE evitará que el cambio suponga también cambiar el topónimo en español de Ibiza por el de Eivissa como fue aprobado en el Parlamento Balear.

En la votación, celebrada este jueves, se exigía una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja, y se consiguió con 312 síes, frente a 33 noes, y con 5 abstenciones. Una misma mayoría de tres quintos tendrá que reeditarse próximamente en el Senado, que se alcanzará solo si los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, vuelven a apoyarlo como en el Congreso.

La reforma para que Formentera elija senador propio con independencia del que escoja Ibiza contó con el voto en contra de Vox y las abstenciones de los diputados de Podemos y de UPN.

José Vicente Marí, diputado del PP, se mostró a favor de la reforma porque ni choca con las soluciones que se puedan plantear a los diversos retos coyunturales ni tampoco lo hace con la Constitución. Defendió el cambio de "un guion por una coma" para "matizar" que debe haber dos circunscripciones sin tocar "el fondo" de la reforma.

Mientras, la diputada del PSOE Milena Herrera destacó que "estamos ante una reforma constitucional que corrige una anomalía democrática porque garantiza a Formentera los mismos derechos que al resto de las islas del Estado (...); si hoy estamos aquí es por la unanimidad que este tema ha suscitado (...), una unanimidad solo rota últimamente por la ultraderecha".

Por su parte, el diputado de Vox Jorge Campos cuestionó la utilidad que esta reforma puede tener para los habitantes de Formentera y puso el acento en que lo que "necesitan" es que se ataje "la invasión migratoria sin precedentes" que "ha colapsado los servicios públicos de la isla" y aumentado "la inseguridad", y que se aprueben medidas para hacer frente a su acuciante crisis de vivienda y se acabe con su "triple insularidad".