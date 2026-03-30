Mazón pide a la juez de Catarroja personarse en la causa de la dana para defender sus intereses

El expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha pedido personarse en la causa que investiga las posibles responsabilidades civiles durante la gestión de la dana.

La titular del Juzgado de Instancia e Instrucción Número 3 de Catarroja quiso imputar a Mazón elevando una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Esa petición fue rechazada por el Alto Tribunal autonómico, por lo que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra decidió llamarlo a declarar en calidad de testigo.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la respuesta de Mazón para defender sus intereses ha sido pedir personarse en la causa. Así, su abogado ha presentado un escrito a la juez de Catarroja en el que explica que no había tomado esta decisión hasta el momento porque no se había resuelto si Mazón podía acabar imputado.

Con la negativa del TSJCV, el expresidente y diputado de la Asamblea autonómica ha decidido tomar esta decisión con el objetivo de conocer el material que ha reunido la magistrada durante la instrucción del caso. Por ello, solicita personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Lecrim.

Mazón defiende en el escrito que hasta el momento ha mantenido "una posición de máximo respeto" hacia la investigación llevada a cabo por la magistrada conociendo las novedades de las mismas tan solo por medio de las fuentes abiertas —es decir, por los medios de comunicación—, a pesar de que se trata de un caso que le afecta de forma directa.

En este sentido, se explica que su pasividad hasta el momento se debía al respeto por el procedimiento judicial no queriendo interferir en el mismo. Pero, ahora que el TSJCV ha negado la posible responsabilidad penal de Mazón, el expresidente considera que es el momento de hacer efectiva esta petición para analizar las diligencias que se han llevado a cabo sobre su persona.

Así, la representación legal de Mazón solicita a la magistrada que tenga por presentado este escrito y, una vez admitida la personación, le facilite el acceso completo a la causa.