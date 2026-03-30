Mónica García dice que quien ha fallado a Noelia Castillo son "los ultras"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este lunes en Radio Nacional de España (RNE) la actuación del sistema en el caso de Noelia Castillo y ha cargado tanto contra Abogados Cristianos como contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones sobre este tema.

Durante la entrevista en Las Mañanas de RNE, García ha rechazado que el sistema sanitario fallara a la joven, que recibió la eutanasia tras un largo proceso judicial. "Creo que le han fallado Abogados Cristianos y una parte importante de su familia", ha afirmado, señalando directamente a "los ultras de nuestro país".

"Cuestiona su decisión"

La ministra ha respondido también a las palabras de Núñez Feijóo, quien aseguró que el caso evidenciaba fallos institucionales y la falta de alternativas para la paciente. García ha acusado al líder popular de "tirar balones fuera" y de cuestionar la validez de la decisión de Castillo.

Muchas personas me pidieron un pronunciamiento público sobre Noelia. No lo he hecho hasta ahora porque creo que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa. Este caso nos exige una reflexión profunda. Las… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 26, 2026

"Lo que está diciendo es que su decisión no era válida", ha señalado, insistiendo en que se trataba de una elección "consciente" amparada por la ley de la eutanasia. A su juicio, el Partido Popular "se pone más del lado de los ultras que del lado de los derechos adquiridos".

En este contexto, la ministra ha señalado que el PP "siempre ha estado de espaldas" a la ley.

Defensa de la ley

García ha defendido que la normativa española es "muy garantista" y ha subrayado que, salvo este caso, las solicitudes de eutanasia se han tramitado con normalidad en los últimos años.

No obstante, ha confirmado que el Ministerio de Sanidad trabaja en un manual de buenas prácticas que busca reducir demoras y unificar criterios. Este documento, que no pudo aprobarse en el último Consejo Interterritorial, pretende "ofrecer más certidumbre y menos demoras evitables".

Asimismo, ha abierto la puerta a estudiar reformas legales si existe consenso parlamentario, en línea con propuestas como la impulsada desde Cataluña para acortar plazos en casos judicializados.

Huelga médica y reforma del Estatuto Marco

Más allá del caso de Noelia Castillo, la ministra ha centrado buena parte de la entrevista en la huelga médica contra la reforma del Estatuto Marco. García ha defendido que existe una "voluntad de acuerdo amplia y transversal" tras meses de negociación con sindicatos y ha confiado en una desescalada tras Semana Santa.

Todo ello en un contexto de creciente presión por parte de algunas comunidades autónomas, como la comunidad de Madrid, cuya consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha reclamado abrir "un marco propio de negociación exclusivo y vinculante" con los médicos.

La ministra de Sanidad ha insistido en que el nuevo Estatuto Marco supone una reforma "transformadora" tras más de dos décadas sin cambios y ha destacado medidas como el fin de las guardias de 24 horas.

También ha reconocido bloqueos en la negociación con algunos sindicatos médicos, a los que ha culpado y acusado de no trasladar a la calle los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.