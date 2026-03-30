El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado una nueva polémica tras la publicación de un vídeo en el que aparece con una gorra de estilo trumpista con el lema "Make Science Great Again" –"Hagamos la ciencia grande otra vez"–, una adaptación directa del célebre eslogan de Donald Trump, "Make America Great Again" –"Hagamos América grande otra vez"–.

Ya hay que ser imbécil para tragarse esto. Pero imbécil, imbécil, eh. https://t.co/bUlylg0dFl — Faltrique (@faltrique) March 30, 2026

El contenido, difundido en sus redes sociales, muestra al presidente montando en bicicleta en un entorno rural, mientras aparece luciendo la gorra y dice "hoy le daremos caña".

El gesto ha sido interpretado como una burla directa al presidente estadounidense, en un contexto de creciente tensión política y diplomática entre ambos líderes debido a la guerra de Irán y al gasto en defensa de España.

El vídeo también incorporaba elementos de cultura pop, como la música de la serie Hannah Montana, concretamente una base instrumental de la canción The Best of Both Worlds de Miley Cyrus, reforzando el tono viral que ya es frecuente en el presidente español, ya que acaba de estrenarse el especial Hannah Montana 20 Aniversario.

Un regalo de la ministra Aagesen

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la gorra roja con el lema "Make Science Great Again" fue un regalo que ella misma entregó a Pedro Sánchez a su regreso de la Cumbre del Clima a finales del año pasado.

Durante el programa de RTVE Mañaneros 360, Aagesen ha señalado que considera que la ciencia "es la mejor acompañante de la política", al permitir identificar problemas y orientar soluciones, especialmente en ámbitos como el cambio climático.

La ministra ha defendido además el papel de la agenda verde, asegurando que la realidad "ha aplastado" ciertos discursos críticos con las políticas climáticas, y ha reivindicado que la transición ecológica es sinónimo de prosperidad y protección.

La corrupción del CNIO

Todo esto ocurre cuando la ciencia española atraviesa una de sus mayores crisis. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) está envuelto en una investigación por presuntas irregularidades administrativas y de gestión. El caso incluye denuncias sobre un posible desvío de recursos públicos, contratos irregulares y adjudicaciones bajo sospecha dentro del organismo.

Además, se han abierto investigaciones judiciales en curso en torno a un presunto entramado de gestión opaca, con acusaciones que apuntan a sobrecostes, contratos fraccionados y la utilización de empresas interpuestas para canalizar fondos. Estas informaciones han intensificado el debate sobre la transparencia en la gestión de uno de los centros de investigación más relevantes del país, poniendo en cuestión la supervisión de los recursos públicos destinados a la investigación científica.