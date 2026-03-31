Abogados Cristianos denuncia a la médico que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo por presunto conflicto de intereses

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado a través de un comunicado que denunciará a la médico que tramitó la eutanasia a Noelia Castillo Ramos, la joven catalana de 25 años que recibió la semana pasada la muerte asistida en el Hospital Residencia San Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona).

La organización presidida por Polonia Castellanos atribuye a la sanitaria un presunto delito de prevaricación y conflicto de intereses, "al ser a su vez coordinadora de trasplantes" en el Consorci Sanitari Alt-Penedès-Garraf, al que pertenece la residencia donde se sometió a la muerte asistida.

🔴Abogados Cristianos denuncia a la médico que tramitó la eutanasia de Noelia por prevaricación y conflicto de intereses al ser a su vez la coordinadora de trasplantes. — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 31, 2026

"Esta doble condición genera un conflicto de intereses estructural e insalvable, ya que la misma profesional que debía valorar si procedía la muerte de la paciente tenía un interés institucional directo en la obtención de órganos", indica el colectivo que que ha representado al padre de la joven durante toda la batalla judicial, de más de un año y medio, en la que el progenitor trató de impedir la eutanasia.

Según la denuncia interpuesta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, la doctora "redactó a mano la solicitud de eutanasia de la paciente incluyendo como primer punto que Noelia deseaba ser donante de órganos y tejidos".

La Fiscalía pide archivar la causa

Por otro lado, la Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del comité de evaluación de la Generalidad de Cataluña que autorizó la eutanasia a Noelia. Según informaron a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía ha pedido a la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a estos dos miembros del comité de evaluación a raíz de una querella de Abogados Cristianos por falsedad en documento público y prevaricación, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por "simular" un desacuerdo que era "ficticio" en sus informes del 29 de abril y 2 de julio de 2024, provocando que se elevase el expediente al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación.