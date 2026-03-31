Aldama aporta al Supremo los pagos del piso de Jéssica y cómo se truncaron: "Procederemos a una demanda por desahucio"

El empresario Víctor de Aldama ha aportado este martes los mensajes en los que se demuestra que su socio Alberto Escolano pagaba el piso de Jéssica, la expareja del exministro José Luis Ábalos que vivió durante más de dos años en un piso pagado por la trama.

Jéssica Rodríguez admitió en calidad de testigo en el Tribunal Supremo haber vivido durante más de dos años en un piso sin conocer exactamente quién lo pagaba pero creyendo que el dinero salía del exministro. Posteriormente, según su relato, se enteró que no lo pagaba él sino un socio de Aldama; algo que descubrió cuando le pidieron desde la inmobiliaria que abandonara el piso por impago. El pago del inmueble durante meses sería una supuesta contraprestación a cambio de que los integrantes de la presunta organización criminal tuvieran ciertos tratos de favor por parte de la Administración Central.

Según se desprende en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el empresario ha decidido continuar con su estrategia de colaboración con la Justicia liderada por el letrado José Antonio Choclán entregando las conversaciones y los justificantes de parte de los pagos que su socio realizaba para que Jéssica pudiese vivir en el piso, situado en la madrileña Plaza de España.

En concreto, se desprenden varios pagos de poco más de 2.900 euros, valor mensual que tenía el piso en el que vivía Jéssica. Además de esta cuantía, la Torre Madrid XXIX cobraba una tasa de servicios de 106 euros por disfrutar de las comodidas que tenía el edificio. Ya en estas conversaciones, se aprecia que los pagos no eran constantes ni se realizaban en el mismo día del mes, llegando incluso a aglutinar dos meses en un solo pago. "Adjunto envío el justificante de pago de Torre Madrid XXIX. Muchas gracias por vuestra paciencia. Cuando lo tengáis en cuenta comunicadmelo para estar tranquilo. Un saludo", explicaba en uno de los pagos adjuntando el justificante por correo en septiembre de 2021.

Posteriormente, en diciembre de 2021 –Ábalos dejó el Gobierno en julio de ese mismo año— comenzaron los problemas de impago de forma más severa y los constantes mensajes en los que los trabajadores de la inmobiliaria pedían que se abonase la mensualidad correspondiente. "Lamento comunicarte que si no recibimos el pago el lunes deberé escalar el problema a la propiedad de la empresa. Esto significaría que tendrías que dejar el piso. Por favor, ruego procedas con el pago entre hoy y el fin de semana", exigía una trabajadora, que adjuntaba que se debían dos meses anteriores y el citado mes de diciembre.

El mencionado lunes siguiente, la inmobiliaria no había recibido los pagos y le hizo saber que desde el momento se realizaba un recargo del 5%, como, según asegura, quedaba recogido en el contrato. El 9 de diciembre le vuelven a advertir que si no realizaba el pago, tendría que abandonar el piso: "Necesito por favor procedas con el pago que sigue ascendiendo ya que sino deberás proceder a salida inmediata de la propiedad ya que me veré obligada a cerrar la reserva".

Después de otras comunicaciones, se apostilla una en la que directamente se le amenaza con una demanda por deshaucio: "Le hemos enviado infinidades de mensajes, un burofax, hemos hablado con Jésicca y seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta por tu parte en relación a los pagos adeudados. El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio puesto que no hay ningún tipo de colaboración por tu parte en lo que concierne a los pagos adeudados hasta la fecha. Rogamos que te pongas en contacto con nosotros para solventar dicha situación. Un saludo".

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