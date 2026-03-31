Así es el traslado del Cristo de la Legión al que asistirá Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso acudirá a uno de los acontecimientos más llamativos e importantes de la Semana Santa en Málaga, el traslado del Cristo de Mena. Un evento que siempre congrega a miles de personas, a decenas de cámaras y, sobre todo, a los fieles y cofrades. El traslado, que corre a cargo de los legionarios, alcanza su punto culminante cuando estos cantan su himno oficioso, El novio de la muerte.

El traslado del Cristo de Mena concentra, en un único acto, la historia religiosa, el espíritu de Málaga y la conexión entre La Legión y la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad. La estética marcial se envuelve de fe en un momento de silencio, respeto y mucha tradición.

Para empezar, la imagen es una antigua talla del Cristo Crucificado atribuida al granadino Pedro de Mena, fechada, aproximadamente, en 1660. Esta estuvo en la iglesia de Santo Domingo de Málaga hasta que fue destruida en 1931 durante la quema de conventos que sucedió a la proclamación de la II República. La imagen actual, por eso, es posterior, de 1941. La esculpió el malagueño Francisco Palma Burgos, inspirándose en la pieza original, y obtuvo la bendición en 1942.

De lo más llamativo, además del valor artístico de la imagen, el trono y los ornamentos, es la relación con la Legión, que le ha aportado gran parte de su fama actual. Pues bien, en 1928 el Cristo fue nombrado protector de este cuerpo del Ejército. Desde entonces, cada año La Legión se encarga de custodiar y llevar el Cristo en su recorrido durante la procesión del Jueves Santo. Y es que la ciudad era un punto clave para atender a los heridos y enfermos que procedían de la guerra en el norte de África, de ahí esa estrecha conexión.

Los legionarios tienen encomendado el objetivo de montar guardia desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo y velar por la buena muerte de Jesucristo. Más tarde, acompañan y llevan la imagen en su traslado. Es la mañana del Jueves Santo cuando La Legión desembarca y entroniza al Cristo en la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás. Lógicamente, durante la marcha entonan El novio de la muerte.

El día empieza con el desembarco en el puerto de Málaga, seguido del desfile hasta la zona de la iglesia de Santo Domingo, normalmente, con el paso rápido característico de este cuerpo. Después, llega el traslado propiamente dicho: el Cristo se lleva a hombros, en acto solemne, desde la iglesia hasta su casa de hermandad, donde se procede con la entronización. El traslado, además, suele ir precedido o seguido de una misa y por la presentación de la imagen a la Virgen de la Soledad.

Todo el acontecimiento es tan impresionante como simbólico; congrega varios planos en un mismo hecho: fe, belleza, historia, ritual y espectáculo. Para los malagueños y los amantes de la Semana Santa representa una fecha muy señalada.