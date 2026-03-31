"Cacería" en un instituto de Palma: una profesora acosada por permitir el castellano en sus clases

Según una información publicada por El Debate, la Inspección de Educación ha tenido que intervenir en el IES Guillem Sagrera de Palma tras la denuncia de una docente contra una compañera interina de Tecnología, a quien acusó de permitir que sus alumnos utilicen el castellano en trabajos y exámenes. Este hecho ha desencadenado lo que fuentes del centro califican como una "cacería" y un "escarnio público" contra la profesora señalada.

La docente afectada, identificada como P., ha sido objeto de una fiscalización exhaustiva después de que una colega del mismo instituto actuara, según los testimonios recabados por el citado medio, como "comisaria lingüística". La delatora denunció públicamente que se estaban entregando trabajos en español, a pesar de que el proyecto lingüístico del centro impone el catalán como lengua única y vehicular en todas las materias, a excepción de Lengua Castellana.

Un compañero de la profesora, que ha preferido mantener el anonimato, defiende su profesionalidad en declaraciones a El Debate: "Es una buena profesional, la primera que ayuda y aporta para mejorar las clases; su único crimen es haber permitido con normalidad que los alumnos usen el castellano: ¡la lengua oficial del Estado!". Asimismo, este colega critica que la denuncia se hiciera directamente a través de un medio de comunicación y "con mentiras", asegurando que la docente nunca obligó a usar el español, sino que simplemente dio flexibilidad a los alumnos que preferían expresarse en esa lengua, mientras calificaba con la máxima nota trabajos presentados en catalán.

La presión sobre la profesora interina ha sido tal que, según relatan sus allegados, "ayer entró en clase llorando; se siente acosada y ha ido a denunciar todo lo que le está pasando". Además del señalamiento público, se habrían difundido notas anónimas con descalificaciones personales para dañar su imagen.

Ante la polémica, la Conselleria de Educación activó una inspección de urgencia la semana pasada. Tras revisar detalladamente la documentación, las evaluaciones y la programación didáctica, el inspector concluyó que no existía ninguna irregularidad. Según fuentes conocedoras del caso citadas por El Debate, la profesora cumple con el proyecto lingüístico al impartir sus clases y materiales en catalán, aunque optó por no penalizar el uso del castellano por parte del alumnado en las evaluaciones.

El caso ha generado una profunda división y temor en el claustro del IES Guillem Sagrera. Algunos docentes denuncian que "hay compañeros que actúan como comisarios lingüísticos" y comparan la situación actual con prácticas dictatoriales: "Son los mismos que denuncian que en la época de Franco no se podía hablar en catalán y ahora prohíben que se hable en castellano". Aunque el expediente ha sido archivado, el ambiente en el instituto permanece tenso ante el temor de nuevos señalamientos por motivos ideológicos o lingüísticos.