Koldo lanza un último intento de suspender el juicio: presenta un recurso de amparo al Constitucional

La defensa de Koldo García liderada por la letrada Leticia de la Hoz ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión del primer juicio enmarcado en el caso Koldo, que tendrá comenzaría el próximo martes 7 de abril.

La defensa del exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos ha explicado en varias ocasiones en los distintos procesos judiciales que se enmarcan en la trama que Koldo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales como el derecho a la legítima defensa. De hecho, ya presentó una causa de nulidad con nueve motivos razonados por los que se pedía que se anularan las actuaciones judiciales. Uno de ellos era no haber tenido en su uso el material incautado con el objetivo de poder armar su relato de defensa.

Ahora, según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, lanza este último intento de paralizar el juicio con el objetivo de preparar mejor su defensa. Lo hace mediante un recurso de amparo al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido en el que se pide que se suspenda la vista la oral alegando que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional al haber dejado el acta de diputado el exministro Ábalos.

De hecho, el caso se comenzó a investigar en 2024 en el citado tribunal por el hecho de investigarse una presunta organización criminal. No fue hasta la imputación del exsecretario de Organización del PSOE que el caso se derivó al Tribunal Supremo debido al aforamiento del que disfrutaba Ábalos como diputado en el Congreso.

Posteriormente, se trasladó también al Supremo la causa que investiga la rama de la misma trama en la que presuntamente cobraban mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo. Esta causa sí que se volvió a trasladar a la Audiencia Nacional tras la pérdida del aforamiento de Ábalos y de Santos Cerdán –también imputado en la de obra pública—. Sin embargo, la diferencia sustancial reside en que el Supremo ya había dictado la apertura de juicio oral del caso Mascarillas, por lo que sí que se debía, según el Alto Tribunal, seguir adelante con el proceso en la Sala de lo Penal del Supremo.

No es el único recurso que ha llevado a cabo en esta semana la defensa de Koldo García. Este lunes se ha dado a conocer que esta también había pedido al Supremo que replantease su decisión de conceder al ministro Ángel Víctor Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la posibilidad de clarar por escrito en calidad de testigos.