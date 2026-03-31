La gira por España de Marxlenin Valdés, mujer de un nieto de Fidel Castro, defendiendo la dictadura y dando lecciones

Alicante, Avilés, Córdoba, Gijón, Logroño, Madrid, Málaga, Oviedo, San Sebastián, Sabadell, Sevilla, Torrelavega, Valencia, Vigo y Zaragoza son algunas de las ciudades que la cubana Marxlenin Valdés, mujer de Fidel Antonio Castro Smirnov –nieto del fallecido dictador comunista Fidel Castro–, ha visitado desde que llegara a España el pasado 1 de marzo, "invitada por el MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba", según ha explicado ella misma en su perfil en la red social Facebook.

Un viaje de "trabajo" que la conferenciante alabada por la izquierda española, profesora titular de Marxismo en la Universidad de La Habana y presentadora del programa Cuadrando la Caja de la televisión estatal cubana, define como una "gira" que se explica por sí sola con el título: "Cuba ante la nueva fase del imperialismo estadounidense". "Los que se arrastran no han podido impedir la realización de las actividades previstas para esta primera semana", señalaba en un post publicado el 7 de marzo.

Académica cubana MARXLENIN Pérez, concluye su visita en Sabadell - Barcelona, ratificando que Cuba no negocia su Soberanía, su Independencia, ni su Autodeterminación, y denuncia el genocida Bloqueo Energético de los EE.UU. contra #Cuba pic.twitter.com/cSzXIAo9Zi — Alejandro Castro Medina (@castromedinaale) March 28, 2026

"Apenas he tenido un minuto libre entre charlas, conferencias, entrevistas, intercambios… para escribir todo lo que me gustaría y poder ir contando —sobre la marcha— acerca del impacto que tiene la Revolución fuera de nuestras fronteras. Sobre cómo se recibe nuestro socialismo y el sacrificio del pueblo cubano. O, sobre cómo hemos hecho nuestra la responsabilidad de frenar en Latinoamérica al imperio más poderoso y destructivo de la historia, y pagar el elevadísimo costo de hacerlo con dignidad", añadía.

La publicación iba acompañada de una serie de imágenes de los actos en los que había participado. Entre banderas de Cuba y el Partido Comunista de España; las siglas de Izquierda Unida y Podemos; las caras de Fidel Castro y el Che. En Sevilla incluso vistieron la mesa con un gran faldón en honor al Movimiento 27 de julio, que se creó en 1955 para derrocar a Fulgencio Batista y fue génesis de la interminable revolución cubana que desde hace 67 años sirve de pretexto a la dictadura para seguir sometiendo a su pueblo.

Magnífica expectación y acogida (auditorio repleto) en la brillante conferencia de Marxlenin Valdés "Cuba ante la nueva fase del imperialismo estadounidense"

En estos momentos tan especiales y difíciles #CubaNoEstáSola #CubaEstáFirme

La solidaridad continúa

Seguimos avanzando 🇨🇺 pic.twitter.com/27ZX8EpvSQ — Asociación La Guevara (@LaGuevaraTorre1) March 3, 2026

Un despropósito que en comunidades autónomas como la del País Vasco se ha llevado hasta la Universidad. Marxlenin Valdés ofreció el 13 de marzo una conferencia en la Facultad de Economía de San Sebastián bajo el título de "Vicisitudes históricas de la economía cubana desde la Revolución de 1959". También a instituciones como el Museo del Ferrocarril de Asturias, gestionado por el Ayuntamiento de Gijón, para hablar de "Las mujeres cubanas bajo el bloqueo de EEUU".

Entretanto, no ha dejado de utilizar todas las plataformas a su alcance para dar la batalla ideológica a Donald Trump. Desde su Facebook quiso responderle a "esa frase manida" acerca del Estado "fallido" y que –según ella– "demuestra que algunos no han entendido" que "respaldar firmemente hoy a nuestro Gobierno es una cuestión de seguridad nacional" y "hoy más que siempre hay que saber de qué lado ponernos". "Significa tener la madurez política suficiente para salvar a la patria en la vida real", aseguró Valdés.

¿Libertad en Cuba?

Sin duda, Valdés es una mujer del régimen y defiende a ultranza cada de los principios de la revolución cubana. "Somos uno de los países con más libertades", dijo la mujer del hijo del primogénito de Fidel Castro al periódico asturiano La Nueva España. La comunista asegura que "se ha hablado mucho de que aquí no hay libertad de expresión o de prensa", pero "eso es parte de la guerra mediática".

Tampoco ve ningún problema con el sistema político que hay en Cuba –una dictadura– porque aunque hay un "partido único" este "ni postula ni elige a los candidatos". "Nos caracterizan órganos de poder popular", argumenta Marxlenin Valdés. Además, "hay una Constitución que fue sometida a revisión y contó con la participación de la población", destaca en referencia a la Carta Magna que recoge que "el sistema socialista es irrevocable".

Aun así, ella asegura durante la entrevista que los cubanos "no consideramos que carezcamos de derechos, al contrario". "Hay que salvar a la humanidad en pleno de la nueva oleada de barbarie fascista", llega a decir en declaraciones a Mundo Obrero –el panfleto del PCE– que por supuesto no hizo mención alguna a las detenciones arbitrarias, los secuestros, las torturas y las muertes de opositores cubanos a manos del régimen castrista en la isla caribeña.

En una entrevista para La Sexta, ha asegurado que ve "represión en muchas otras partes del mundo, pero en Cuba no". Ese término, ha afirmado, "no pega con la revolución cubana". "¿Para qué querría más partidos políticos?", se ha preguntado en el mismo escenario. Eso sí, Marxlenin ha aprovechado esta gira para arremeter duramente contra Estados Unidos. "La política de cero combustible es una medida terrorista y genocida", ha señalado al periódico proetarra Gara.