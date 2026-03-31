La Guardia Civil de Tráfico no puede más y advierte de lo que está por venir en Semana Santa

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denuncia una precariedad en las carreteras que en momentos como los que se vivirán este miércoles con la operación salida de la Semana Santa —hay previstos 17 millones de desplazamientos— quedará en evidencia, y los que lo pagarán serán los conductores que tendrán menos percepción de seguridad.

Hablamos de una situación límite en la que los agentes se ven obligados a realizar turnos de hasta 16 horas dentro de un período de 24 horas. Los agentes destacan que mientras a los conductores se les pide descansar antes de ponerse en carretera, los agentes hacen frente a turnos interminables y condiciones laborales que comprometen su trabajo y el de los conductores.

La crisis en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no solo es una cuestión de horarios y salarios; es una crisis de presencia en las carreteras. Según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la falta de personal está alterando la percepción de seguridad de los ciudadanos, quienes ven cómo la figura del agente de auxilio desaparece de las vías españolas.

De la prevención a la sanción

La asociación pone el foco en un cambio de tendencia que afecta directamente a la seguridad vial. Según la denuncia, la falta de efectivos obliga a priorizar tareas estáticas sobre la patrulla activa:

Presencia invisible : Los ciudadanos denuncian que la vigilancia se limita a controles preventivos o radares ocultos tras elementos del entorno.

Abandono de la corrección vial: La AUGC lamenta que la labor de los agentes se haya reducido en muchos casos a "sancionar y recaudar", perdiendo la capacidad de corregir la actitud de los conductores directamente sobre el asfalto.

"La presencia de la Guardia Civil en carretera es vital para la seguridad, pero hoy es cada vez más escasa. El agente ya no es el apoyo que el conductor encuentra en su viaje, sino una figura de control remoto", señalan fuentes del sector.

Un destino en declive: nadie quiere ir a Tráfico

Uno de los puntos más preocupantes que destaca la AUGC es el desinterés de las nuevas promociones. Las condiciones laborales actuales han provocado que la Agrupación de Tráfico haya dejado de ser un destino deseado por los nuevos agentes:

Riesgo elevado: La falta de planificación pone en peligro la vida de los agentes y de los usuarios. Penosidad laboral: El agotamiento derivado de los turnos de 16 horas desincentiva cualquier solicitud de destino. Falta de incentivos: La mencionada ayuda de 57 euros, prometida y nunca consolidada, es vista como un símbolo del abandono institucional.

Exigencias

La AUGC concluye que la seguridad vial en España no puede depender de un modelo low cost basado en el sobreesfuerzo de los guardias. Exigen de manera inmediata una planificación estratégica que recupere la presencia física de los agentes en las vías, mejore sus recursos y garantice que las carreteras vuelvan a ser lugares vigilados por profesionales descansados y justamente retribuidos.