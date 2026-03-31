La juez de Catarroja rechaza que Mazón se persone en la causa de la dana

La titular del Juzgado de Instancia e Instrucción Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha denegado la petición del expresidente de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón se persone en el caso de la dana porque, según la magistrada, no puede ser testigo y personarse al mismo tiempo.

Mazón pidió personarse en el caso con el objetivo de conocer todas las diligencias hasta ahora llevadas a cabo por la magistrada y defender así sus intereses de forma más consciente. En el escrito, Mazón defendía que, al no poder ser imputado tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tenía legitimidad de personarse al amparo de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Sin embargo, aunque la juez reconoce en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital que no puede ser imputado por sus posibles responsabilidades civiles en la gestión de la dana, su condición de testigo es fundamental. Así, resuelve que no le compete personarse en la causa, sino participar de forma activa como testigo entregando sus mensajes y explicando lo que recuerde de aquel día.

"La situación procesal actual del Sr. Carlos Arturo M.G., tras el auto del TSJ, excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante, y no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa", recalca la magistrada de Catarroja antes de aseverar que "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención, durante la instrucción, de indicios que derivaran

en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Arturo M.G".

"De igual modo –continúa—, y de forma específica, se está interesando, tanto los mensajes en los que hubiera intervenido

el Sr. Carlos Arturo M.G., como la determinación de quién recibió la información el que fuera presidente de la Generalidad". Por ello, rechaza que pueda interesarse como personado en la causa, ya que es él quien debe aportar la información y no recibirla como parte interesada.

Esa condición no existe

En este contexto, rechaza que exista la condición de testigo y personado al mismo tiempo: "La solicitud que formula la representación del Sr. Carlos Arturo M.G. constituye un tertium genus que no existe en el derecho procesal penal español". "Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado", explica antes de reconocer que sí se trata de una figura procesal recogida en otros sistemas europeos como el francés, en la que se llama "testigo asistido". Aun así, subraya que no está recogida en España.

De esta forma, critica a los abogados de Mazón que solo hay dos posibilidades para que su cliente se pueda interesar en estar personado: que tenga un interés particular en conocer los hechos –algo que, según ella no han razonado— o que tema que su declaración como testigo le lleve a asumir ineludiblemente responsabilidades penales al tener la obligación de decir la verdad.

Así, destaca que está segura de que los abogados del expresidente valenciano no quieren decir que "el hecho de que estime dicho testigo que una declaración como tal, con la obligación de decir verdad, implicaría ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales, y que solo puede declarar como investigado".

Por todo ello, rechaza que Mazón se persone en el caso, en el que la magistrada de Catarroja investiga a dos exaltos cargos de la administración que dirigía el exlíder de los populares valencianos. De hecho, adelanta que el interrogatorio en calidad de testigo a Mazón versará sobre las comunicaciones que tuvo con los dos investigados.