Los antecedentes avalan a Peinado al enviar a jurado popular a Begoña Gómez: "No puede haber privilegios para nadie"

Existen antecedentes que avalan al magistrado Juan Carlos Peinado al enviar a juicio con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. De hecho, es un camino más que plausible, según señalan fuentes jurídicas del más alto nivel a Libertad Digital.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid envió a Begoña Gómez a un procedimiento que, de acabar en juicio oral, lo haría siendo juzgada por un jurado popular. La Audiencia Provincial de Madrid advirtió a Peinado que se había precipitado y le instó a realizar un escrito en el que expusiese de qué y por qué se investigaba a cada uno de los imputados y los motivos por los cuales creía que el procedimiento debía terminar con un jurado popular. Peinado obedeció y la volvió a enviar a ese procedimiento, pero la defensa de Gómez ha vuelto a recurrir este último auto ante la Audiencia Provincial.

En este contexto, las citadas fuentes han explicado a este diario que existen numerosos precedentes que avalan esta decisión, por lo que entienden que la Audiencia Provincial avalará a Peinado en su decisión. "Los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias –entre otros de los que se acusan a la esposa de Pedro Sánchez— hacen que el caso sea competente para enviar a jurado popular. De hecho, no es extraño que se envíe a jurado popular los hechos que puedan haber supuesto un delito de malversación de caudales públicos", explican.

En este sentido, recuerdan uno de los últimos casos que ha sido enviado a juicio con jurado popular: "Se trataba de un profesor de universidad que se había gastado dinero público destinado a la investigación científica a realizar viajes de placer". Un caso cuya exposición razonada para enviar a jurado popular sería parecida al hecho de que Gómez utilizara presuntamente a su asesora pagada con dinero público para sus negocios privados.

"No puede tener privilegios"

En cuanto a la queja expuesta por la defensa de Gómez de que, al tratarse de un caso tan mediático el jurado popular podría tener una idea preconcebida y formar juicios paralelos, estas fuentes son tajantes. "No puede haber privilegios para nadie; si el jurado se puede formar una idea paralela porque tú seas la esposa de determinado líder político, se siente. Existe una opinión generalizada dentro de la judicatura de que no se deben hacer diferencias de trato, sea el caso más o menos mediático y seas tú la esposa, la prima o el hijo de alguien", sentencian.

A este respecto, otras fuentes jurídicas destacan el alto perfil del abogado defensor del líder socialista, el exministro Antonio Camacho. Este, según explican, tiene un perfil técnico "bastante elevado", por lo que se espera que tenga "bien atada" la defensa de Gómez. Tanto es así que advierten que el hecho de que el juicio pueda celebrarse con jurado popular puede jugar en su contra, ya que el expolítico tendrá que adaptarse a una exposición de los hechos no tan técnica como podría hacerlo ante un tribunal profesional.

Aun así, otras fuentes conocedoras de la forma de trabajar de Antonio Camacho han asegurado que, aunque este tenga un elevado perfil técnico, también puede realizar una muy buena labor en un juicio oral. "Un abogado tiene que estar preparado para cualquier tipo de juicio y, aunque el jurado popular tiene un componente teatral, tampoco cambia mucho la estrategia", explican.