Otegi denuncia amenazas de muerte recibidas por correo y EH Bildu las vincula al PP

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha comparecido ante un juzgado de Vitoria en calidad de perjudicado en una investigación abierta por un correo electrónico que contenía presuntas amenazas de muerte dirigidas contra él y su grupo parlamentario. El caso, que se encuentra bajo instrucción judicial, se remonta al pasado mes de diciembre, cuando la formación denunció la recepción del mensaje en una cuenta institucional del Parlamento Vasco.

Según ha avanzado el diario El Correo, Otegi acudió al Palacio de Justicia de Vitoria para prestar declaración en el marco de estas diligencias, que investigan el origen del correo intimidatorio.

Un mensaje denunciado

De acuerdo con la información recabada, el correo fue recibido poco después de un debate en el Parlamento Vasco sobre la elección del Defensor del Pueblo. En esa sesión, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, realizó unas declaraciones en las que llegó a afirmar que la izquierda abertzale acabaría siendo "exterminada políticamente" en Euskadi por ser una "anomalía política" y no condenar los cientos de asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA.

EH Bildu ha contextualizado el correo dentro de ese debate parlamentario, aunque la investigación judicial deberá determinar la autoría y el posible vínculo entre ambos hechos que, por el momento, no ha sido probado.

Las parlamentarias Eba Blanco y Eraitz Saez de Egilaz fueron quienes interpusieron la denuncia inicial ante la Ertzaintza, que activó el protocolo de investigación en delitos informáticos. Desde entonces, el caso ha permanecido bajo secreto relativo mientras se analizaban los indicios.

Investigación judicial en curso en Vitoria

El juzgado de instrucción número 3 de Vitoria mantiene abierta la investigación para identificar al remitente del mensaje. Otegi declaró durante unos 20 minutos en una comparecencia a puerta cerrada como perjudicado.

Fuentes jurídicas y policiales recuerdan que este tipo de delitos suelen dejar trazas digitales que permiten rastrear el origen del envío, aunque no se han hecho públicos avances concretos sobre la autoría.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha condenado públicamente las amenazas en una entrevista concedida a Radio Euskadi. Zupiria ha subrayado que "amenazar de muerte a una persona es un delito" y ha expresado su deseo de que los responsables "sean identificados y respondan ante la justicia". Además, ha insistido en que este tipo de hechos "se producen más veces de las que deberían", en referencia a amenazas o mensajes intimidatorios dirigidos a representantes políticos en el País Vasco.

El consejero ha confirmado también que, desde que se recibió la denuncia, ha existido coordinación entre EH Bildu y la Ertzaintza, que actúa como policía judicial en la investigación, y que el asunto ya está en manos de la Justicia desde principios de año.