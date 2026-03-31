Yolanda Díaz se ausenta del Consejo de Ministros mientras continúa de vacaciones en México

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha participado este martes en la reunión del Consejo de Ministros al encontrarse de viaje en México, donde prolonga sus días de descanso de Semana Santa. Según la información publicada por el diario ABC, la dirigente de Sumar viajó a finales de la semana pasada y continúa fuera de España en un desplazamiento de carácter personal.

De acuerdo con las fuentes citadas por ABC, Díaz salió de Madrid el pasado jueves por la noche acompañada de su hija menor de edad, Carmela, con destino a la capital mexicana. El viaje, según estas mismas informaciones, se habría realizado en clase business y habría incluido la presencia de otra persona no identificada. El entorno de la vicepresidenta ha confirmado al citado medio que se trata de un viaje privado.

Su ausencia ha coincidido con una sesión del Consejo de Ministros especialmente relevante por la incorporación de Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente y Arcadi España como ministro de Hacienda, tras la reciente salida de María Jesús Montero.

El indulto a Las Seis de La Suiza

En la misma reunión del Consejo de Ministros se ha aprobado el indulto para el colectivo conocido como Las Seis de La Suiza, un caso que ha tenido amplia repercusión política y sindical. Se trata de seis personas condenadas por su participación en protestas laborales vinculadas a un conflicto en una pastelería de Gijón, y cuya situación ha sido objeto de movilización por parte de organizaciones sindicales.

Desde México, Yolanda Díaz se ha pronunciado públicamente sobre esta decisión a través de redes sociales, celebrando la medida y defendiendo la legitimidad de la acción sindical en la defensa de derechos laborales. Su mensaje ha sido publicado mientras la decisión se formalizaba en el Consejo de Ministros al que ella no asistía.

Ausencias en el Gobierno

La sesión de este martes también ha estado marcada por otras ausencias en el Ejecutivo, como la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se encontraba en un viaje oficial a Ucrania. La coincidencia de desplazamientos ha impedido la tradicional imagen conjunta del Gobierno en el arranque de la nueva etapa ministerial.

En los próximos días podrían sumarse más miembros del Ejecutivo al periodo de descanso por Semana Santa, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prevé también pasar unos días fuera de Madrid.