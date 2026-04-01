El caso Begoña Gómez se perfila: "Acabará en juicio oral sí o sí"

El juez Juan Carlos Peinado se encuentra perfilando la última fase de la instrucción del caso que investiga los posibles delitos cometidos por Begoña Gómez. Un caso en el que, según destacan fuentes jurídicas a Libertad Digital, todo apunta que "acabará en juicio oral sí o sí".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid investiga que la esposa del jefe del Ejecutivo haya cometido presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. En torno a este último delito también se encuentra imputada su asesora Cristina Álvarez, que habría trabajado para los proyectos privados de Gómez cobrando del erario público español. Las partes han sido citadas este miércoles en los Juzgados de Plaza de Castilla para ser informados de la nueva situación.

Fuentes jurídicas han hecho una valoración del caso después de que Peinado haya vuelto a enviar a la mujer del líder del PSOE a jurado popular y haya explicado en un auto de qué y por qué acusa a cada uno de los implicados. "La clave es que hay una acusación popular y una acusación particular. Ambas coinciden en la comisión de uno de los delitos, por lo que, si no se retira ninguna de ellas, algo que parece improbable que ocurra a estas alturas del procedimiento; el caso acabará en juicio oral sí o sí", han resaltado estas fuentes jurídicas; que han aclarado posteriormente que, "aunque todo puede pasar, sí que todo parece apuntar a que acabará en juicio oral".

En concreto, la acusación particular que se ha personado contra Begoña Gómez es la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que acusa a la esposa de Pero Sánchez de apropiarse de un software conseguido con fondos públicos pero inscrito a su nombre. Por ello, se entiende perjudicada, ya que el software debería estar a nombre de la universidad y ha sido valorado por la misma en 113.000 euros.

En este sentido, estas fuentes creen que la permanencia de una acusación particular y otra popular junto con los diferentes indicios con carga probatoria que se han ido conociendo durante el proceso de instrucción hacen ineludible el juicio oral. Algo, eso sí, que tendrá que decidir la Audiencia Provincial, ya que se espera que la defensa de Gómez interponga un nuevo recurso contra la apertura de juicio oral cuando la decrete Peinado, como viene haciendo con diferentes autos del magistrado instructor. Aun así, se entiende que, estando las dos acusaciones y los indicios conocidos, la esposa de Sánchez debe ir a juicio.

De hecho, estas mismas fuentes ya recalcaban a este diario que lo habitual es que la Audiencia Provincial acabe respaldando a Gómez con el cauce elegido por Peinado, que es el de que debe acabar siendo juzgada por un jurado popular. Más aun, cuando existen precedentes de ello de un profesor de una universidad que utilizó fondos destinados a la investigación científica para irse de viaje. Al menos, recalcan estas fuentes, los dos delitos que sí están recogidos en el cauce del Tribunal de Jurado, que son malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

"Le ha tocado bailar con la más fea"

En este contexto, las fuentes consultadas defienden que el proceso de instrucción está siendo lento y complicado por las dificultades que presenta la investigada, entre otras cosas, interponiendo un recurso a cada paso que da el magistrado o evitando poner a su disposición la información que pide.

"Al instructor le ha tocado bailar con las más fea. Es un tema muy jodido por la persona que está detrás y por las persona que hay detrás de la que está detrás", explican.