No fumar en la terraza, avisar de las visitas y bajar a recibirlas de noche: las normas del edificio del piso de Jéssica

No fumar en la terraza, avisar de las visitas y bajar a recibirlas si es de noche son algunas de las normas que tuvo que cumplir Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en el piso pagado por la trama.
El empresario Víctor de Aldama ha aportado una nueva información al Tribunal Supremo este martes a cerca del piso en el que Jéssica vivió gratis durante más de dos años. Entre los documentos aportados, se desprende que se trataba de un alquiler mensual de 2.900 euros, a lo que habría que sumarle un cargo de 106 euros para disfrutar de las comodidades del edificio. Además, se han desvelado cómo se produjeron los impagos por parte de la trama cuando Ábalos dejó de ser ministro.
Según ha podido comprobar Libertad Digital, entre los documentos también se encuentran las normas de convivencia del Edificio Torre de Madrid, un lugar exclusivo ubicado a los pies de la madrileña Plaza de España. Estas son:
- Por motivos de seguridad, todas las personas que se alojen en este edificio tendrán que dar sus datos personales en recepción (Nombre, DNI, teléfono de contacto, correo electrónico y período de estancia).
- El personal de la agencia inmobiliaria tendrá que estar en la Torre de Madrid antes que lleguen sus clientes, para recibirles y hacer el check-in. De lo contrario, sus clientes tendrán que esperar fuera del edificio.
- La inmobiliaria tendrá que informar al cliente del manejo del ascensor, de la domótica de la vivienda y de las normas de la Comunidad.
- Los clientes no podrán dejar equipaje en recepción.
- Se deben respetar las normas de la Comunidad y acatar las indicaciones de los carteles que están colocados en las zonas comunes.
- Queda prohibido utilizar los servicios y elementos comunes de forma contraria a su destino. La rotura o deterioro de un elemento común, por uso indebido o contrario a su destino, dará lugar a la exigencia económica del importe de la factura de reparación de dicho elemento común al propietario del piso.
- Queda prohibido desarrollar actividades que produzcan ruidos y molestias a los vecinos desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana. Igualmente, desde las 14 a las 16 horas, por cuanto dichos horarios se destinan al descanso de los habitantes de la Comunidad.
- Los perros deberán ir siempre atados en las zonas comunes; además, catalogados por las Autoridades como de raza peligrosa llevarán bozal.
- No se pueden alterar los elementos comunes ni decorar las puertas de entrada a las viviendas, terrazas, fachadas y zonas comunes con elementos decorativos distintos a los originales.
- Asimismo, queda prohibida la colocación de enseres y elementos particulares en los espacios comunes, tales como bolsas de basura, cajas, carritos, etc.
- Se prohíbe el paso al gimnasio y/o terraza de bebidas alcohólicas, así como de vasos, botellas de cristal o cualquier otro objeto cortante. Queda expresamente prohibido fumar.
- Queda totalmente prohibido introducir animales en el gimnasio.
- Después de su utilización colocar el material del gimnasio.
- Todas las visitas deberán ser anunciadas. A partir de las 00:30 horas el inquilino debe recibir a su visitante en conserjería.
- No arrojar objetos por las ventanas. Los cigarros pueden causar serios problemas en las viviendas inferiores.