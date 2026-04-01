No fumar en la terraza, avisar de las visitas y bajar a recibirlas de noche: las normas del edificio del piso de Jéssica

No fumar en la terraza, avisar de las visitas y bajar a recibirlas si es de noche son algunas de las normas que tuvo que cumplir Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en el piso pagado por la trama.

El empresario Víctor de Aldama ha aportado una nueva información al Tribunal Supremo este martes a cerca del piso en el que Jéssica vivió gratis durante más de dos años. Entre los documentos aportados, se desprende que se trataba de un alquiler mensual de 2.900 euros, a lo que habría que sumarle un cargo de 106 euros para disfrutar de las comodidades del edificio. Además, se han desvelado cómo se produjeron los impagos por parte de la trama cuando Ábalos dejó de ser ministro.

Según ha podido comprobar Libertad Digital, entre los documentos también se encuentran las normas de convivencia del Edificio Torre de Madrid, un lugar exclusivo ubicado a los pies de la madrileña Plaza de España. Estas son: