La inacción de Sánchez con la inmigración: retiene 400 millones de los fondos europeos

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene sin ejecutar aproximadamente el 70% de los 560 millones de euros que recibió de la Unión Europea hace más de un año para atender la llegada de inmigrantes a España; la cifra, por lo tanto, asciende a 392 millones de euros. Desde que Bruselas transfirió ese desembolso a las arcas del Estado, el Ejecutivo solo ha distribuido 130 millones a Canarias y alrededor de 8 millones a repartir entre Ceuta y Melilla. El resto permanece retenido en las cuentas del Estado.

Esos fondos europeos fueron concedidos con fines específicos: atender a los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros gestionados por las comunidades, mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de los extutelados y financiar actuaciones en países de origen para prevenir la migración irregular. También deben servir para ayudar a las autonomías a asumir los gastos derivados del reparto extraordinario de inmigrantes aprobado en agosto, que avanza con más lentitud de la prevista.

Canarias paga lo que es competencia del Estado

Canarias es la Comunidad que soporta la mayor parte de la presión migratoria y la que más acusa la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Fernando Clavijo, el coste anual de atender a los menores no acompañados supera los 192 millones de euros, mientras que el presupuesto total de la Dirección General de Infancia asciende a 153 millones, lo que genera un desfase de 39 millones que las islas han tenido que cubrir mediante aportaciones extraordinarias de sus propias cuentas. La deuda acumulada que el Estado mantiene con Canarias asciende, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, a 252 millones de euros.

En tres años, el Gobierno ha realizado apenas dos pagos a Canarias, el último de ellos a finales de 2025. A ese pago se sumaron los 100 millones prometidos por Sánchez durante lo peor de la crisis migratoria, en 2024, que no llegaron al archipiélago hasta finales de 2025, junto a otros 30 millones transferidos durante ese mismo año. Unas cantidades que, sumadas, no alcanzan a cubrir la deuda adquirida por el Estado. Desde Santa Cruz de Tenerife admiten que, respecto al resto, "no sabemos cuándo llegarán, si es que llegan". El Gobierno autonómico concluye que Moncloa "no está gestionando adecuadamente esta crisis".

De Bruselas a Moncloa

Cuando el Ejecutivo canario ha preguntado al Gobierno de Sánchez por el paradero de esos fondos europeos retenidos, la respuesta no ha variado, un silencio que demuestra la inacción del Ejecutivo por atajar la situación. Desde Canarias exigen que "sea el Gobierno de España el que diga" qué se está haciendo con ese dinero, pues las islas financian con recursos propios una obligación que corresponde a la administración central.

La situación no es exclusiva de Canarias. Varias comunidades autónomas que gobierna el PP han denunciado que se les exige acoger a más inmigrantes para descongestionar a Canarias, dentro del reparto de solidaridad forzosa que impone Moncloa, pero sin la financiación necesaria para hacerlo.

Desde Bruselas, la Comisión Europea asegura haber proporcionado a España la ayuda que el Gobierno le ha pedido en cada momento y declara que está "preparada" para ofrecer más apoyo si así se requiere. Sin embargo, recuerda que no puede actuar de manera unilateral: solo intervendrá "siempre que España lo pida". El balón, por tanto, sigue en el tejado de Moncloa.