Magistrados, contra la Ley Bolaños: "En Polonia quitaron la acusación popular y la corrupción desapareció mágicamente"

Varios magistrados han defendido la necesidad de salvaguardar la acusación popular tal y como se encuentra concebida, en contra de lo que propone la llamada Ley Bolaños, urdida por el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.

La reforma de la Lecrim es un tema clave para la Justicia española, que lleva décadas esperando que se produzca una reforma de calado. Sin embargo, los diferentes ejecutivos no han llegado a profundizar en la norma, siendo la última de las reformas llevada a cabo por el Gobierno del expresidente popular Mariano Rajoy.

En un evento organizado por el foro La Sociedad Clave, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano ejemplificaba la necesidad de que no se limite, ni mucho menos se elimine, la figura de la acusación popular. "En Polonia eliminaron la acusación popular y la corrupción desapareció mágicamente", ironizó el magistrado.

En este sentido, todos los ponentes –entre los que se encontraban el exministro de Justicia Rafael Catalá y el profesor de Derecho Procesal perteneciente al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) Nicolás González Cuéllar– reconocieron la importancia de la acusación popular.

De hecho, se da la paradoja de que el propio PSOE la ejerce en varios casos; si bien el dirigente socialista Bolaños aboga por limitar esta figura porque es "una feria de ultras". Así, pretende la conocida como Ley Bolaños que queden excluidas las formaciones políticas –como el PSOE, personado en algunos casos–, las asociaciones vinculadas a partidos y los sindicatos profesionales de poder ejercer la acusación popular.

En este contexto, Robledano se mostró, en consonancia con los demás ponentes, como "un firme partidario del mantenimiento de la acusación popular". "Aunque a veces sea un poco pesada pidiendo diligencias que pueden no ser óbice, la acusación popular es crucial y ha sido crucial para que la Justicia ahonde en determinados casos, concretamente, en casos de corrupción", se mostraba. De la misma forma, Nicolás González la calificaba como un "instrumento de libertad".

La instrucción: de fiscales a jueces

Sí que existe un debate en el que caben más consideraciones acerca del hecho de que se traspase la investigación de los jueces de instrucción a los fiscales. En general, en la mesa de debate –y en el resto de la judicatura– se entiende que no sería una propuesta descabellada que los fiscales manejen la instrucción: ya lo hacen en la mayoría de países del resto de Europa y se encuentran preparados para ello. Sin embargo, en España se recalca el hecho de la falta de independencia que en estos momentos ha demostrado la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato, cabeza de una Fiscalía muy jerarquizada y poco horizontal.

"Para que los fiscales lleven la instrucción, la Fiscalía tiene que ser independiente y parecerlo", aseveraba Suárez Robledano. En este contexto, Rafael Catalá destacó que en estos momentos, en España, "hay tensión y la Fiscalía se encuentra en entredicho". "No parece que sea el mejor caldo de cultivo para llevar a cabo esta reforma", subrayaba. Por su parte, Nicolás González apostillaba que, estando la instrucción en manos de los jueces pero dependiendo en gran parte de los fiscales, el binomio produce una situación más garantista: "Todo lo que sea garantizar la separación de poderes me parece positivo".

Cabe recordar que la reforma de la Lecrim tal y como la plantea Bolaños habría cambiado algunos casos como el de Begoña Gómez, en el que la Fiscalía ha decidido no realizar acusación y la acusación popular la ejercen organizaciones que no podrían haberse personado en la causa.

Asimismo, en el foro La Sociedad Clave se puso de relevancia que se obviara completamente la investigación privada en la Justicia. Existió un consenso entre los ponentes destacando la necesidad de que se regularice y puedan aportar a la Justicia.