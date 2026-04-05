El juicio de la Operación Kitchen que dará oxígeno a un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción

La Audiencia Nacional ha fijado el 6 de abril como la fecha que dará inicio al juicio oral por la macrocausa conocida como el caso Kitchen y en la que tendrán que declarar como testigos ex altos cargos vinculados al Partido Popular como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la que fuera su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal. Esta causa supone un balón de oxígeno para el Ejecutivo, que estará pendiente del juicio que se desarrollará de manera simultánea en las dependencias del Tribunal Supremo: el juicio oral de la trama Koldo.

Y es que el juicio por el caso de las mascarillas tiene como imputados al exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García y el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama. Este caso es sensible para el Gobierno porque para este juicio oral estaba prevista también la comparecencia del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Sin embargo, el Tribunal Supremo finalmente les ha permitido declarar por escrito.

Además, una vez finalicen las testificales del caso Kitchen (19 de mayo), comenzará la parte relacionada con la prueba documental que se extenderá, en días salteados, hasta el 30 de junio. Esta parte coincidirá con el juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Badajoz entre el 28 de mayo y el 4 de junio.

Caso Kitchen

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Según el calendario compartido por la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Libertad Digital, las declaraciones testificales comenzarán el 14 de abril después de reservar la primera semana para resolver las cuestiones previas.

En cuanto a las testificales, el día 23 está fijado como la jornada en la que tendrán que declarar Mariano Rajoy junto a Cospedal. De igual manera, el mismo calendario refleja que el 27 de abril es el día marcado para la testifical de la que fuera vicepresidenta con Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y el 23 de abril para el exministro del Interior y sucesor de Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido.

Por su parte, en el banquillo de los acusados se sentará el comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo. También se encuentran imputados en esta causa el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

No tendrán que hacerlo Cospedal ni su expareja Ignacio López del Hierro, que durante un tiempo estuvieron imputados en esta causa hasta que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón archivase la causa contra ellos por falta de indicios. López del Hierro también declarará como testigo en esta causa el 22 de abril.

Otro de los días señalados en el calendario es el 20 de abril, día en el que tendrá que declarar el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, junto a su mujer. Bárcenas figura junto a su hijo, Guillermo Bárcenas, como acusación particular.