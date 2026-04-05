Muere el periodista Diego Carcedo, exdirector de informativos de TVE y de RNE

El veterano periodista asturiano Diego Carcedo ha fallecido este domingo en Madrid, según han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), institución de la que era presidente. Con su desaparición, el mundo de la comunicación en España pierde a una de sus figuras más representativas, cuyo nombre ha estado íntimamente ligado al desarrollo de la radio y la televisión públicas durante las últimas décadas.

Nacido en la localidad asturiana de Gijón en el año 1940, Carcedo dio sus primeros pasos en el ámbito de la comunicación trabajando en la prensa escrita. Sin embargo, pronto descubriría que su verdadera vocación se encontraba en los medios audiovisuales, donde lograría forjar una trayectoria profesional de enorme prestigio, especialmente en el seno de Radiotelevisión Española (RTVE). Su capacidad para el análisis y su rigor a la hora de relatar los hechos le permitieron ascender rápidamente en el escalafón del ente público.

A lo largo de su dilatada carrera, el periodista desempeñó multitud de responsabilidades de gran calado. Fue corresponsal en el extranjero, una etapa que le permitió cubrir algunos de los acontecimientos internacionales más relevantes del final del siglo XX, aportando a los espectadores españoles una visión clara y sosegada de la actualidad mundial. Su buen hacer ante las cámaras y los micrófonos le llevó a asumir importantes cargos directivos, llegando a ser nombrado director de los Servicios Informativos de TVE, una posición clave en la estructura de la cadena.

Posteriormente, su capacidad de gestión y su profundo conocimiento del medio le valieron el nombramiento como director de RNE, así como el de director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE.

Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar.

Entre otros galardones, ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Es autor de numerosos libros como Fusiles y claveles (1999), Un español frente al holocausto (2000) y Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocausto, que fue Premio Espasa de Ensayo en septiembre de 2011, entre otros.

La capilla ardiente por Diego Carcedo se instalará en el Tanatorio de Majadahonda (Madrid) y estará abierta de 12:00 a 20:00 horas de este domingo.