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No te equiwoques. Segura se defiende: "La gente está cansada de que le llamen facha"
El director de
Torrente, presidente
, que ha estado en
La Script
de María Guerra, defiende su libertad y compara a Bolsonaro con Sánchez.
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05/4/2026 - 08:00
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