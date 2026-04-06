La Guardia Civil ha detenido en Ribadesella, Asturias, a un vecino de la localidad al que se le acusa de haber disparado desde la ventana de su casa a un hombre que estaba a las puertas de un pub y que resultó herido en una pierna.

Según fuentes del Instituto Armado, los hechos han ocurrido de madrugada, cuando tres hombres que se encontraban en el exterior del establecimiento comenzaron una discusión con el detenido que se encontraba en la ventana.

La discusión se elevó de tono y el citado agresor les amenazó con un arma de fuego y terminó disparando contra ellos, un solo disparo, hiriendo en la pierna a la víctima como consecuencia de una esquirla del proyectil.

No disponía de permiso de armas

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Ribadesella que, tras consultar la base de datos de armas, certificó además que el hombre no disponía de licencia para la tenencia legal de armas con lo que procedió a su detención como supuesto autor de un delito de lesiones.

Los mismos agentes detectaron en la Inspección Técnico Ocular de la zona tanto el casquillo de la bala que disparó como una esquirla de la misma. Ahora es el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes el equipo que se ha hecho cargo de la investigación para la posterior puesta a disposición judicial del arrestado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís.