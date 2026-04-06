El presidente de Forestalia admite que se reunió con Santos Cerdán y con Sara Aagesen en la Moncloa

Fernando Samper, presidente de la empresa Forestalia, el gigante de las renovables, ha reconocido en el Senado que se reunió una vez con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a través de su socio en Servinabar, Antxon Alonso, aunque ha negado haber hecho negocios con el número dos de Pedro Sánchez ni con la empresa Servinabar. Además, Samper ha admitido que se vio en la Moncloa con Sara Aagesen, la ministra de Transición Ecológica, y que ha hablado "muchas cosas" con el socialista José Bono. Todo ello en la trama de presunta corrupción que salpica a Forestalia.

El presidente de Forestalia ha respondido a todas estas cuestiones durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo ante las preguntas de la portavoz de UPN sobre su relación con Santos Cerdán.

Eso sí, Fernando Samper se ha acogido a su derecho a no responder preguntas sobre asuntos que están bajo secreto, aunque sí que ha precisado que nunca se ha relacionado con la exvicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. ni con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

Con Aagesen en La Moncloa

Cuestionado también sobre si se reunió en alguna ocasión con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, cuando esta todavía ocupaba el cargo de ministra, Samper ha respondido que "no", si bien ha admitido que sí se vio con la actual titular del Ministerio, Sara Aagesen.

"Solamente estuvimos con Sara Aagesen, vi al presidente Pedro Sánchez a través de un cristal", ha trasladado en el Senado, excusándose en que el encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa porque desde el Ministerio tenían "inquietud" por saber cómo desde Forestalia se iba a desarrollar el tema de los aerogeneradores.

En este sentido, ha detallado que a dicha reunión también acudió el secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, además de algún director de Energía. "Hicieron una auditoría, mandamos todo lo que habíamos hecho con estas empresas", ha explicado Samper.

Conoce a José Bono

El presidente de Forestalia ha defendido en varias ocasiones que no conoce ni tiene nada que ver con el exministro José Luis Ábalos ni con su exasesor Koldo García Izaguirre, ambos en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. A quien ha reconocido que conoce es al exministro y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, del que ha dicho que ha estado con él, han hablado "muchas cosas", pero que "todavía" no le ha pedido ningún favor.

En cualquier caso, ante las diversas preguntas sobre Koldo García y José Luis Ábalos, el presidente de Forestalia ha insistido en que está bajo diligencias previas por un préstamo de 17 millones, quejándose de "que no tiene nada que ver" con algunas de las cuestiones que le han formulado los grupos.