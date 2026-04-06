Igualdad ataca la Semana Santa y expedientará a cofradías por supuesta discriminación

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha iniciado actuaciones contra cuatro cofradías por discriminar a mujeres en la Semana Santa de 2026, según han informado fuentes del departamento que dirige Ana Redondo.

En concreto, en relación a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto (Valencia), el Instituto de las Mujeres ha enviado oficio a la cofradía, lo ha reenviado al Ayuntamiento de Sagunto y ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias por "discriminación sistemática" a las mujeres.

Asimismo, ha remitido una queja a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Clemencia de Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba y al Instituto Andaluz de la Mujer, por una posible conducta discriminatoria por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, por impedir la participación de mujeres como costaleras.

También ha enviado una advertencia a la Cofradía del Silencio de Albacete, a la Junta de Cofradías de Albacete y al Ayuntamiento de Albacete por exigir una estatura mínima de 1,70 para acceder a las cuadrillas de costaleros, un requisito que, según indican en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, impide a las mujeres participar "en igualdad de condiciones", ya que "la altura media de las mujeres en España es inferior". Por ello, pide a la cofradía que adopte las "medidas pertinentes" para corregir esta discriminación.

A su vez, ha pedido explicaciones a la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera (Córdoba) por posible discriminación por razón de sexo al limitar el acceso a 12 mujeres, y reducir su participación a un carácter meramente simbólico. Según informa, las mujeres no pueden formar parte del núcleo principal de la hermandad ni acceder a los mismos derechos de participación que los hombres.

Además de enviar notificación a la cofradía, desde Igualdad han indicado que enviarán oficio al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera cuando se nombre nuevo alcalde o alcaldesa.

En años anteriores, Igualdad ya actuó contra otras dos cofradías por discriminación a mujeres: en 2025, enviando un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos; y, en 2024, a la Cofradía Marraja de Cartagena (Murcia) y al Ayuntamiento de Cartagena.

Además, sobre este último caso, Igualdad solicitará al Defensor del Pueblo información sobre la situación del expediente, según han precisado las mismas fuentes.