La 'Paqui', mujer de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, ha vuelto a plantar por segunda vez al Senado al no comparecer este lunes en la Comisión de Investigación del caso Koldo por "motivos de salud". Las dudas sobre su estado físico han crecido aún más después de aparecer una imagen de Cerdán y su mujer de procesiones en el pueblo de Milagro, en Navarra, solo tres días antes de tener que acudir al Senado.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Investigación por el caso Koldo, el popular Eloy Suárez, ha asegurado que la enfermedad de Francisca Muñoz le deja "más que dudas razonables". Suárez ha dicho que, al tratarse de "un tema delicado", tras proponérselo a la Mesa del órgano, ha optado por suspender la sesión que iba a tener lugar esta tarde a las cuatro, así como solicitar que se recaben informes jurídicos y sanitarios "de otros doctores".

La sesión estaba prevista para las 16:00 horas y fuentes de la Cámara señalan que el escrito de defensa acredita mediante nuevos informes del centro de salud "motivos de salud evidentes y acreditados" para justificar esta ausencia. Ya en diciembre, la esposa del exsecretario de organización del PSOE no acudió a la Comisión de Investigación del caso Koldo. La Paqui fue citada el pasado 15 de diciembre y su defensa alegó mediante un informe médico que desaconsejaba su presencia.

Fuentes de la Cámara Alta señalan que la intención es volver a citarla para que declare en el seno de esta comisión y explicaron que será ahora la comisión quien decida si fija una nueva fecha para su comparecencia o adopta alguna otra medida dentro del calendario de la investigación parlamentaria.

La esposa de Cerdán aparece mencionada en distintas partes de un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado noviembre al Tribunal Supremo. En el mismo informe se analiza el papel de la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso y participada supuestamente por Cerdán en un 45 %, que, presuntamente, habría recibido el 12 % de adjudicaciones públicas obtenidas por la constructora Acciona mediante amaños de obra pública. En ese contexto, la UCO sostiene que no solo el exdirigente socialista, sino también su familia, se habría beneficiado de los recursos de esa estructura corrupta.