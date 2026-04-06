Zapatero, al borde de la imputación por el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra al borde de la imputación por el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió hace unas semanas la investigación de la causa tras la inhibición de la titular del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, Esperanza Collazos. Recientemente, ordenaba la detención del empresario Luis Felipe Baca en la isla caribeña de Aruba, presuntamente por su relación con la causa. El magistrado acordaba este arresto tras ampliar un mes el secreto de sumario.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "el juez Calama es un experto en delitos económicos, conocido por llevar a cabo instrucciones muy quirúrgicas con el objetivo de que las investigaciones no se eternicen y los acusados se sienten lo antes posible en el banquillo de los acusados y, por tanto, sean juzgados. El magistrado actualmente está estudiando a fondo la causa y poniéndola en orden, ya que llegó muy enmarañada procedente del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid".

"Al juez Calama no le temblará el pulso cuando llegue el momento de imputar a Zapatero, ya que no hace distinciones en las causas que investiga sea quien sea. No obstante, las pesquisas aún siguen bajo secreto de sumario y es pronto para saber si seguirá bajo secreto mucho más tiempo o si se levantará parcial o completamente. Por otro lado, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) tienen ganas de reivindicarse con la investigación del caso Plus Ultra después de años de defenestración", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el magistrado Calama sólo ha recibido la pieza secreta del caso Plus Ultra que se centra en la investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales de fondos venezolanos a través de operaciones en España, Suiza o Francia. La Audiencia Nacional no investigará por el momento la responsabilidad de la SEPI o del Ministerio de Hacienda en el propio rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, ya que la investigación del citado rescate ya fue efectuada y archivada por el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid en enero de 2023. No obstante, el juez Calama sí puede investigar el presunto cobro de comisiones ilegales obtenidas tras aprobarse dicho rescate".

El empresario Víctor de Aldama ha manifestado en numerosas entrevistas que el expresidente del Gobierno presionó personalmente para que se aprobara el rescate de Plus Ultra. Según su versión, Zapatero se reunió con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos en el Ministerio y le exigió que rescatara la aerolínea. Ábalos se habría negado inicialmente, pero Zapatero le dijo que era una orden directa de Pedro Sánchez. Aldama también aseguró que se realizó una transferencia de 10 millones de euros a Panamá como "comisión" de los citados 53 millones del rescate que supuestamente beneficiaría a Zapatero y al actual presidente del Gobierno.

"No se puede descartar que tras las manifestaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama sobre el presunto cobro de comisiones del rescate de Plus Ultra, el juez Calama acabe citándole para declarar como testigo en el transcurso de la investigación", concluyen.

Hacienda obligada a investigar a Zapatero por delito fiscal

Tal y como publicó este diario, Hacienda está obligada a investigar a Zapatero por un presunto delito fiscal tras confesar en la comisión de investigación del Senado viajes de avión pagados por la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el marco del caso Plus Ultra.

El delito fiscal podría existir si el impacto en la declaración del IRPF de esos viajes pagados por el entonces régimen de Nicolás Maduro y por la empresa estatal de petróleo venezolana, supera los 120.000 euros, es decir, que la cuota resultante de imputar en el IRPF esos viajes sea superior a esa cantidad. Existe un precedente que fue la investigación realizada a Juan Carlos I después de que la Fundación Zagatka le sufragara viajes en avión privado que el rey emérito no había declarado a Hacienda.

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