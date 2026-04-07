La exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, ha comparecido en el Senado para poner negro sobre blanco los fallos de un sistema que el Gobierno ha defendido durante meses: las pulseras de control a maltratadores dejan de funcionar cuando se mojan y, además, pueden ser retiradas con facilidad por los propios agresores.

Su intervención se ha producido en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde ha expuesto su experiencia con el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de estos dispositivos.

Allí, Carmona no ha dejado lugar a dudas sobre los problemas detectados en la práctica judicial. "En primer lugar, la pulsera que en este momento está impuesta no es resistente al agua y eso es algo importantísimo, porque lo vemos que los propios agresores cuando vienen a declarar, vemos que la pulsera en cuanto se moja deja de funcionar. Y, en segundo lugar, es fácil de desinstalar por parte del propio agresor", ha asegurado.

Tal y como ha informado Europa Press, no se trata de incidencias puntuales. La exvocal del CGPJ ha señalado también problemas de cobertura, fallos en la localización y deficiencias en el diseño de los dispositivos. Dos fallos, en cualquier caso, concentran la mayor gravedad: que el sistema deje de funcionar con el agua y que el propio agresor pueda quitárselo sin grandes dificultades.

Fallos detectados en sede judicial

Ante esta situación, ha lanzado una petición directa al Ejecutivo de cara a la renovación del contrato. "Y eso es algo también que estamos viendo en los juzgados y nosotros pedimos que en el próximo contrato, por Dios, estos dos defectos que se han detectado sean reparados lo más pronto posible", ha indicado.

Sus palabras llegan después de que el Consejo de Ministros haya aprobado en enero la contratación del nuevo sistema de seguimiento telemático del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

En paralelo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido las mejoras previstas en los nuevos equipos, que se colocarán en el tobillo e incorporarán mayor autonomía, resistencia al agua, sensores de movimiento o temperatura corporal, una tarjeta electrónica eSIM no extraíble y pantallas de cristal reforzado.

Desconfianza en el sistema

Pese a estos anuncios, Carmona ha advertido de la "falta de confianza" que existe actualmente en estos dispositivos, tanto por parte de los órganos judiciales como de las víctimas. De hecho, ha explicado que en los últimos años, especialmente en 2024 y 2025, mientras han aumentado las medidas cautelares, las penas y el uso del sistema telefónico de protección Atempro, el número de dispositivos electrónicos instalados ha descendido. "No hay correlación", ha subrayado.

Una tendencia que rompe con el crecimiento registrado en años anteriores y que, a su juicio, obliga a actuar. "Nosotros, desde los órganos judiciales, pedimos encarecidamente que el sistema vuelva a funcionar como estaba funcionando, porque es una herramienta enormemente eficaz para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha apuntado.

Sobrecarga en los juzgados

Por otro lado, la exvocal del CGPJ ha aprovechado su comparecencia para alertar de la situación en los juzgados de violencia sobre la mujer, que están asumiendo asuntos que no les corresponderían, como los casos que afectan a menores.

"Sí que es verdad que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho una recomendación de que esos casos no se lleven a los juzgados de violencia sobre la mujer, porque estamos sobrecargadísimos y se están ahora instruyendo los juzgados de instrucción, que no tienen especialización ninguna. Esto es importantísimo y es urgentísimo y, por favor, es una petición que les dejo", ha señalado.