El fuego se ceba con Asturias: 31 incendios forestales en situación de riesgo extremo

Los incendios se ceban con Asturias. La Comunidad Autónoma registra este martes 31 incendios forestales en un total de quince concejos, de los que veinte focos están activos y once ya controlados, en una jornada de riesgo elevado por las altas temperaturas, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

Gran parte de los focos se localizan en zonas altas, inaccesibles por tierra o con muy difícil acceso para los recursos terrestres, por lo que resulta fundamental el trabajo de los medios aéreos, tanto los propios de la Comunidad Autónoma como los movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

12:08🎥#IFAmieva #Asturias Así nos encontramos el incendio forestal de Amieva a nuestra llegada desde nuestra base de #LeónESP para colaborar un día más con nuestros vecinos asturianos. Somos #BomberosForestales #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/iBuS0NBl1N — BRIF TABUYO (@briftabuyo) April 7, 2026

Ya se han activado las Brigadas de Refuerzo de Extinción de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo (Asturias), Tabuyo (León) y Ruente (Cantabria) y el helicóptero bombardero con base en el concejo asturiano de Ibias, al que se podrían sumar otras dos aeronaves de apoyo solicitadas al Ministerio de Transición Ecológica. A estos medios se suman además la Guardería de Medio Natural del Principado y las empresas forestales contratadas por el SEPA para apoyo en la extinción.

Fuegos en quince concejos

Los incendios se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias.

Durante las tareas de extinción en el #IFSanRoman #Amieva nos la hemos encontrado y rescatado. En este incendio trabajamos @BomberosAstur @briftabuyo de @mitecogob y una empresa forestal pic.twitter.com/iFJITlEEWr — 112 Asturias (@112Asturias) April 7, 2026

El consejero había activado la fase de emergencia en situación 0 poco antes de las 17:30 horas ante el creciente número de incendios y las condiciones adversas, con temperaturas máximas que ayer, lunes, superaron los 30 grados en varios puntos de la Comunidad y vientos de componente sur.

Elevado riesgo de incendios

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

🔴EL INDICE DE RIESGO DE INCENDIO ES HOY EXTREMO EN LA MAYOR PARTE DE ASTURIAS ℹ️ Índice de riesgo de incendios forestales 👉 https://t.co/P7YXezKNFw

ℹ️ Normativa 👉 https://t.co/xTsHk8F1Ev ⚠️ Recuerda que provocar un incendio es un delito grave. pic.twitter.com/H4W0wF1y95 — Consejería de Movilidad (@MovilidadAst) April 7, 2026

La Aemet prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos y moderados del sur con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

Además, espera precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a partir de esta tarde, acompañadas de tormentas y que serán más frecuentes e intensas en zonas de la Cordillera.