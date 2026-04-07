El hermano de Koldo reconoce que fue a recoger "sobres" con dinero a Ferraz

El hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ha negado ser el "custodio del dinero de su padre" durante la celebración del primer juicio sobre la trama Koldo en el Tribunal Supremo; en la que Joseba García Izaguirre –hermano de Koldo— ha reconocido haber ido a Ferraz a recoger "sobres" con dinero para Koldo.

La vista oral ha arrancado con la lectura por parte de la Letrada de la Administración de Justicia de las declaraciones por escrito de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro socialista de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Todo ello, después de que el tribunal les permitiera no declarar presencialmente. Ambos han negado en sus escritos cualquier vinculación con la trama corrupta y con la empresa que centralizó la venta de material sanitario durante la pandemia del covid-19.

Posteriormente, los abogados de Koldo y Ábalos pedían la suspensión del juicio alegando un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, pero el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta denegaba dicha solicitud.

A continuación, declaraba como testigo el hijo de Ábalos: "Yo no tengo dinero de nadie, no soy custodio de nadie", espetaba Víctor Ábalos cuando el letrado de la acusación popular del PP, Alberto Durán, le recordaba las transacciones en las que él le daba dinero a su padre. Algo que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían deslizado como posibles pagos de dinero ilícito, es decir, que podría ser el testaferro de su padre. "Es falso", sentenciaba al respecto.

"Mi padre nunca ha necesita e dinero de la familia. Cuando se divorcia, la situación cambia y todo lo que le he dado a mi padre es de mis ingresos", explicaba el hijo del exministro; que reconocía haber notado un descenso de su actividad económica. Esta, según ha dicho, se centra en "internacionalizar empresas en Colombia", pero, a raíz de su vinculación con la trama de corrupción, ha perdido clientes.

"He tenido una campaña de desprestigio y mis ingresos han caído de cien a cero de la noche a la mañana", aseveraba antes de achacar sus constantes intervenciones televisivas a su necesidad económica.

Asimismo, Víctor Ábalos apuntaba que, ante la necesidad económica de su padre posterior a su divorcio con Carolina Perles, le recomendó realizar un alquiler turístico del chalet de la Alcaidesa. Este chalet, según los investigadores, sería un pago que habría realizado la trama Hidrocarburos a Ábalos por su gestión con los Ministerios que otorgaban las licencias de hidrocarburos. Sin embargo, después de mirar el contrato de alquiler, según su relato, desecharon la idea: "Subarrendamiento no estaba permitido, por lo que es una idea que tuvimos pero que se diluyó enseguida".

Joseba: "No sé si Jéssica trabajaba mucho o poco"

Posteriormente declaraba el hermano de Koldo García, Joseba García; que solo ha respondido a las preguntas de la abogada defensora de Koldo, que es también la suya, Leticia de la Hoz, ya que está imputado en el marco de la trama Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.

Este ha negado que fuese el "jefe" de la prostituta de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en Ineco. "No sé si Jéssica trabajaba mucho o poco", ha asegurado explicando que simplemente era un compañero de trabajo de Jéssica. Según ha dicho, le dijeron que contrataron a Jéssica como "un recurso" por si le hacía falta. "Pero dije que no me hacía falta, desconozco si otros departamentos tiraban de ella", ha aseverado. Al ser preguntado por la relación de noviazgo de Jéssica y Ábalos, ha aseverado que se enteró "a posteriori".

De hecho, Joseba ha contradicho la declaración de Jéssica durante en el proceso de Instrucción, en la que aseguró que no trabajaba pero sí que cobraba su sueldo. Según Joseba, Jéssica le dijo en alguna ocasión que estaba "hasta la bandera" de trabajo.

Recogió sobres en Ferraz

En su declaración, García ha reconocido que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero, así como que viajó a República Dominicana y recogió un sobre con documentación como favor a Víctor de Aldama.

"Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más", ha contestado en su declaración como testigo a preguntas sobre si fue a Ferraz de su abogada. Cabe destacar que Koldo no tenía cargo orgánico en el PSOE y que solamente era un asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

En concreto, el hermano de Koldo García ha contestado con un "sí" a la pregunta de su abogada de si había ido a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger "algún sobre con dinero en metálico para su hermano, para Patricia -en referencia a Patricia Uriz, su expareja- o para alguien de su entorno".

Joseba García también ha reconocido que sí era conocedor de la "mecánica habitual" de su hermano, en la etapa de asesor de Ábalos, de ir con tres sobres "atendiendo a si los gastos eran del PSOE, del Ministerio o gastos personales". "Sí, era una manera de llevar su contabilidad o su control", ha dicho.

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