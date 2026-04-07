La lucha sin tregua de la AEB contra la discriminación del idioma español en los colegios catalanes

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) intenta por todos los medios a su alcance que se cumplan las sentencias contra la inmersión lingüística en Cataluña y la discriminación del español en la enseñanza obligatoria. Es mucho más que una misión imposible puesto que entre las grandes especialidades de los gobiernos de la Generalidad, sean nacionalistas o de izquierdas, destacan la desobediencia, el desacato y la insumisión.

En la guerra contra el español tanto en la enseñanza como en el resto de los ámbitos, la administración autonómica cuenta además con el apoyo de los sindicatos separatistas, los medios públicos y los afectos a la causa independentista y con entidades como Plataforma per la Llengua, regada con fondos de todas las administraciones que operan en Cataluña. Y también con una cierta pasividad judicial y la falta de medios para siquiera comprobar el cumplimiento de los fallos.

Aún así, la AEB no piensa tirar la toalla y ha preparado una ofensiva para que se cumpla la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicha resolución, emitida justo antes de la Semana Santa, impone la ejecución provisional de una sentencia de septiembre del año pasado sobre un decreto de la Generalidad que blindaba el uso exclusivo del catalán como lengua vehicular en los colegios.

El decreto es una muestra cumbre del "virtuosismo" legislativo de ERC en contra del idioma español, pues es obra del Govern de Pere Aragonès estando ya en funciones en mayo de 2024. ERC no quiso dejar ningún cabo suelto en la discriminación del español en la enseñanza obligatoria y elaboró un texto en el que afloran todas las obsesiones y manías del catalanismo. La excusa de la Generalidad era la "protección del catalán y el aranés" en la escuela catalana ante el eventual riesgo de que hubiera que cumplir la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria, varada ahora en el Tribunal Constitucional tras una batería de recursos de todo signo.

Muestras de sectarismo

El decreto era una burda muestra de sectarismo en el que se decían cosas como esta: "En los casos en los que las familias manifiesten desconocimiento de las lenguas oficiales, los centros pueden adaptar circunstancialmente las comunicaciones a las lenguas familiares, especialmente en el periodo de incorporación y acogida de estas familias al sistema educativo, como medida de apoyo lingüístico. El texto se tiene que acompañar siempre de la versión en catalán, en aranés, en Arán, que es la que prevalece a todos los efectos".

El decreto obligaba a que la acogida lingüística se desarrollara exclusivamente en catalán o aranés, prohibiendo en la práctica el uso del español como lengua de comunicación inicial o de apoyo. También ordenaba "la aplicación de programas de inmersión y de aprendizaje intensivo y utilización del catalán, y del aranés en Arán, en contextos sociolingüísticos en los que el alumnado tenga una exposición insuficiente a estas lenguas que dificulte el logro de los objetivos de aprendizaje previstos en cada etapa educativa".

"Estos programas –seguía la instrucción– aplican estrategias metodológicas de inmersión lingüística en las actividades curriculares y en el resto del tiempo educativo –en el tiempo de recreo, en los servicios educativos, en las actividades realizadas fuera del horario lectivo y en la relación con las familias–, y deben tener continuidad y coherencia pedagógica a lo largo de las diversas etapas educativas".

Esos y otros preceptos como la imposición del catalán a todo el personal, docente o no docente, en todas las actividades, lectivas o no lectivas, fueron anulados por el TSJC en su sentencia de septiembre de 2025. El 26 de marzo pasado y a instancias de la AEB, el TSJC ordenó la ejecución provisional de su sentencia.

La típica respuesta de Illa

La respuesta de la Generalidad de Salvador Illa fue la esperada. Recurso y orden a los centros educativos de que hagan caso omiso del fallo judicial. Más las acostumbradas comparecencias públicas con enardecidos alegatos a favor de la inmersión lingüística y el catalán como lengua propia, única y omnipresente dentro y fuera de los colegios.

Para hacer frente a la respuesta habitual de la Generalidad, la AEB instará a la Consejería de Educación y Formación Profesional a dictar una instrucción general urgente dirigida a los centros educativos, Servicios Territoriales e Inspección Educativa para suspender la aplicación de los preceptos anulados y para que los proyectos lingüísticos de los centros reconozcan que el español es lengua de uso docente y vehicular junto con el catalán y el aranés en el Valle de Arán.

El plan de la AEB incluye también un requerimiento a los centros educativos que mantengan un modelo monolingüe en catalán para que adapten sus proyectos al principio de cooficialidad, incorporen el español como lengua vehicular y eliminen instrucciones restrictivas del uso del castellano.

Recursos

En un documento elaborado por la AEB se apunta que "en el caso de que no se proceda a la revisión de los proyectos lingüísticos y no se adapte la programación de los centros al modelo de conjunción lingüística en el que las lenguas oficiales son lenguas vehiculares y de uso normal en los centros educativos se interpondrán los correspondientes recursos administrativos y contencioso-administrativos".

Y como es costumbre, la AEB "proporcionará defensa y asistencia jurídica a todas las víctimas (profesores, alumnos y familias) de la represión lingüística llevada a efecto por el Departamento de Educación o por las direcciones de los centros por la utilización del castellano en el sistema educativo catalán" y "ejercerá las pertinentes acciones penales por prevaricación administrativa y coacciones en los casos extremos de persecución sistemática o de abuso de autoridad".

En paralelo, se pondrá en marcha una campaña de asesoramiento y se facilitarán formularios a las familias solicitando enseñanza también en español y el uso del español en sus comunicaciones con las direcciones de los centros.