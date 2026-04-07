La visita de León XIV a España dejará un impacto económico de más de 100 millones de euros

A 60 días de que el papa León XIV aterrice en España, la organización del viaje apostólico de Su Santidad formada por Yago de la Cierva, coordinador general del evento; Fernando Giménez, coordinador económico de la visita; Sara de la Torre, delegada episcopal de Medios del arzobispado de Madrid, y Josetxo Vera, director de la Oficina de Información de la CEE, ha explicado en una rueda de prensa celebrada en la sede madrileña de la Conferencia Episcopal Española detalles sobre este viaje.

En una abarrotada sala de prensa, lo primero que se nos advirtió fue que no había muchas novedades que aportar porque la Santa Sede no había confirmado la programación ni los actos que se van a celebrar. "Hay cosas que sabemos y otras que no, estamos a la espera de confirmación de la Santa Sede. Sabemos que viene el papa y las ciudades y sedes que visita. Queremos que el papa escuche y pueda hablar con mucha gente, aunque no tenemos la agenda aprobada, porque el papa viaja a cuatro países africanos el próximo día 13. Además, hay una tradición por parte de la Santa Sede de comunicar la agenda cuando queda un mes", ha apuntado de la Cierva.

Yago de la Cierva, coordinador de la visita del papa León XIV

Sobre las informaciones que se han publicado, De la Cierva ha comentado que "no podemos ni confirmarlas ni desmentirlas. Pedimos paciencia". No ha querido tampoco dar por hecho la presencia del papa en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta con el Senado, al no estar confirmada por la Santa Sede y tratarse de una propuesta, así como un posible encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "para que eso tenga lugar, desde presidencia del Gobierno tienen que hacer una petición formal a través de la Nunciatura, aunque en otras visitas sí ha habido encuentros con el presidente".

El guiño a Madrid en el logo del viaje del Papa

El lema elegido es "Alzad la mirada", una llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá, a través de la contemplación y la apertura a los demás. En el logo han querido plasmar la fuente de unidad (Madrid), la fuente de la belleza (Barcelona) y la fuente de la caridad (Canarias y Tenerife), del que destacan la madrileña puerta de Alcalá, la Sagrada Familia de Barcelona y el mar de Canarias. La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, preside el centro del logo para recordar la expresión de san Juan Pablo II, que en uno de sus viajes a España dijo que España era tierra de María.

En cuanto a la organización, Yago de la Cierva destacó que "la colaboración con las administraciones públicas es muy positiva y fluida, con el Ministerio de la Presidencia y también con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento".

La anécdota de Fernando Alonso y la posible beatificación de Gaudí

Como ha comentado De la Cierva, hasta la CEE han llegado "multitud de peticiones y propuestas para que el papa visite tal o cual lugar. Nosotros hacemos llegar todas esas solicitudes a la Nunciatura, quien las canaliza y las remite a la Santa Sede". Entre estas solicitudes, se ha presentado una que ha partido del entorno del comité organizador, ya que ha buscado "iniciativas originales y divertidas". Una de las muchas propuestas que se han pasado al Vaticano para configurar el programa del viaje del Santo Padre era que "Fernando Alonso condujese el papamóvil en uno de los trayectos. Sin embargo, nos han dicho que no, que el vehículo del papa lo tiene que conducir un Policía Nacional".

De la Cierva comentaba también que "tiene bastante pinta de que algo va a pasar en la Sagrada Familia el 10 de junio", coincidiendo con el centenario de Antoni Gaudí. ¿Quizás ha dejado abierta la puerta a una posible beatificación?

¿Cómo inscribirse para la visita?

El sistema de inscripciones está ya listo y se abrirá el mismo día que lo autorice la Santa Sede. La asistencia a todos los actos del viaje será gratuita, pero todas las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente, de manera individual o a través de un grupo, en el espacio que pronto estará disponible en la web www.conelpapa.es. La inscripción no da derecho de precedencia, simplemente es para una mejor organización.

¿Cómo se va a financiar el viaje de León XIV a España?

El primer viaje de León XIV a España costará "no menos de quince millones de euros, pero dejará tras de sí un impacto económico superior a los 100 millones de euros". Ahora mismo, "ya tendríamos cubierto el 50% de las necesidades" si bien "el objetivo es que sea la propia Iglesia en España, con la ayuda de empresas e instituciones, la que haga frente si no a la totalidad, sí al grueso principal de los costes".

Al igual que sucedió en la JMJ de 2011, se llevará a cabo una auditoría externa para hacer público hasta el último euro. En principio, ni el Gobierno central, los autonómicos o municipales aportarán dinero como tal, salvo Canarias, ya que como ha apuntado De la Cierva "las autoridades de Canarias han querido contribuir porque para ellos es un hecho histórico y han decidido aportar porque les parece que es un acto social y en parte por los tiempos tan reducidos con los que se ha preparado la visita", detalló, sin desvelar cuál será el desembolso.

Al tratarse de un viaje de gran magnitud que tiene unas necesidades económicas importantes. Hay que tener en cuenta la extensión del viaje (7 días) y su complejidad logística (10 sitios), así como el alcance y dimensiones globales que conlleva en términos logísticos, de organización, comunicación, asistencia a participantes, voluntarios, etcétera. Por ejemplo, se instalarán cincuenta pantallas gigantes en toda España, 6.000 sanitarios y 8.000 copones para la comunión.

Sobre el dosier de patrocinios en el que se explicita que los grandes benefactores tendrán un encuentro personal con León XIV, se ha señalado que, en todas las visitas del Santo Padre, normalmente tiene algún tipo de encuentro con aquellas personas que de manera más relevante han ayudado a que la visita haya podido tener lugar, y es algo que desde el primer minuto se comentó desde el Vaticano.

Para hacer frente a los costes se ha diseñado una estrategia con el objetivo de captar fondos mediante aportaciones de grandes empresas, instituciones y particulares, y recursos en especie destinados a las administraciones públicas y empresas que, por sus servicios, pueden cubrir necesidades del viaje, tales como empresas hosteleras, de comunicación o informáticas. En cuanto a las aportaciones, la pieza clave siguen siendo los voluntarios. Para De la Cierva, "sin ellos sería imposible poder organizarlo; con ellos, es posible organizar un viaje de estas características en apenas unos meses".