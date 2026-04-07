Primera muerte en España por los nitazenos, unos opioides "extremadamente más peligrosos" que la heroína

Un estudiante de 21 años residente en Navarra se ha convertido en la primera víctima mortal en España vinculada al consumo de nitazenos, unos opioides sintéticos cuya potencia y peligrosidad preocupan cada vez más a los expertos. Aunque el fallecimiento se produjo el 2 de agosto de 2024, no ha trascendido hasta ahora. La información, adelantada por El País, procede de sesiones clínicas en las que el caso ha sido analizado por especialistas del Hospital Universitario de Navarra.

El joven ingresó en la madrugada del 28 de julio de 2024 con un bajo nivel de consciencia y una marcada hipotensión tras consumir por vía nasal una sustancia que le había proporcionado un amigo. Durante el traslado en ambulancia fue necesario administrarle hasta tres dosis de naloxona, el antídoto utilizado para revertir sobredosis de opioides. Ya en el hospital, necesitó más dosis debido a una depresión respiratoria severa, una característica habitual de los nitazenos.

A pesar de la gravedad del cuadro, los análisis iniciales no detectaron opioides. Esto se debe a que las pruebas habituales en hospitales no identifican nitazenos, lo que complica su diagnóstico. No obstante, los especialistas vincularon el episodio a estas sustancias tanto por los síntomas como por el testimonio del paciente y su acompañante.

Tras permanecer cuatro horas en urgencias, el joven solicitó el alta voluntaria y abandonó el hospital con diagnóstico de síndrome opioide. Apenas cinco días después, fue hallado muerto en su domicilio con evidencias de consumo de drogas. El caso fue judicializado, aunque finalmente ha sido archivado.

¿Qué son los nitazenos?

Los nitazenos son sustancias extremadamente potentes, hasta 40 veces más que el fentanilo, lo que los convierte en un riesgo significativo para la salud pública. En los últimos años, las autoridades europeas han mostrado una creciente preocupación por estos opioides.

Ya en junio de 2024 se alertó de su impacto potencial, calificándolos como "extremadamente más peligrosos" que la heroína. Algunos países, como Estonia, han llegado a definirlos como una "epidemia" tras registrar decenas de muertes en proporción a su población. En Reino Unido e Irlanda, su uso para adulterar heroína ha provocado cientos de fallecimientos.