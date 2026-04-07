Renfe y Adif reabren la línea de Rodalies cortada en Gelida 77 días después del accidente mortal

Dos meses y medio después del accidente ferroviario que se cobró la vida de un maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona), Renfe y Adif han dado por reinaugurada la vía para el tráfico de pasajeros de Rodalies, el nombre que reciben las cercanías de Renfe en Cataluña. El desprendimiento de un talud de la autopista AP-7 por falta de mantenimiento y tras un episodio de lluvias provocó el descarrilamiento de un tren que pasaba por la zona y la muerte del joven trabajador de Renfe.

Han tenido que pasar 77 días para que Renfe y el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, hayan reabierto el paso de trenes de Rodalies en la zona. Según fuentes de ambas compañías, las obras para recomponer el tramo afectado finalizaron hace tres semanas, pero se ha tenido que esperar al visto bueno del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para reabrir la línea R4 entre Martorell y San Sadurní de Noya.

Pero el estado de la infraestructura es tan catastrófico después de años de desidia y falta de mantenimiento que la R4 va desde San Vicente de Calders hasta la Estación del Norte de Tarrasa. A partir de ahí y hasta Manresa, final de trayecto, los trenes circulan con limitaciones y gran parte del servicio se cubre con autobuses.

También se ha reabierto este martes, primer día laborable en Cataluña tras la Semana Santa, la línea R1 entre Blanes y Massanet-Massanas, que horas antes del accidente de Gelida también sufrió un corte por la presencia de árboles caídos en la vía.

Situación crítica

A pesar de las reaperturas, la red de Rodalies de Cataluña sigue colgando de un hilo con más de doscientos tramos con limitaciones de velocidad por motivos de seguridad y a causa de las presiones de los sindicatos a Renfe y Adif. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalidad, Silvia Paneque, comisionada por Salvador Illa para el traspaso de Rodalies, ha afirmado este martes tras la reunión del Gobierno catalán, que confía en que el servicio esté restablecido en condiciones para finales de abril o principios de mayo, si bien ha reconocido que quedarán pendientes obras en túneles entre Ribas de Freser y Puigcerdá y en la comarca del Garraf.

Visita de Óscar Puente

Coincidiendo con las novedades está previsto que este miércoles se presente en Cataluña el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El motivo principal es asistir a la presentación de un premio literario de AENA, pero Paneque ha asegurado que el ministro se reunirá con el presidente catalán para abordar el caos ferroviario en Cataluña así como el traspaso de Rodalies, una exigencia de ERC que el Gobierno catalán intenta cumplir a pesar del desastre generalizado del transporte de pasajeros y de mercancías en Cataluña.

Como se recordará, a raíz del accidente de Gelida, Cataluña estuvo dos días seguidos sin circulación de trenes de cercanías y varias semanas de caos e incidencias. El ministro Puente llegó a acusar a los trabajadores de Renfe de la situación en Cataluña y señaló a los maquinistas por plantear sus demandas y reivindicaciones presos de un "suflé emocional", según sus propias palabras.