Álvarez de Toledo se ceba con Bolaños y hace un feroz retrato de Sánchez, el "apócrifo quijote woke"

Aunque este miércoles no ha habido sesión de control, el Congreso sí ha acogido otro enfrentamiento entre la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Comisión Constitucional. En su intervención, Álvarez de Toledo ha cargado contra el ministro como suele y también contra el presidente del Gobierno y su estrategia del no a la guerra, desmontándola.

La diputada ha lamentado que tanto uno como otro se presenten como "adalides de la paz en el mundo", cuando "ni siquiera son capaces de declarar un alto el fuego aquí, en casa". El "no a la guerra" del Gobierno "es tan falso como su no a la corrupción" y "solo busca taparla", ha asegurado.

En pleno juicio por la trama Koldo, Álvarez de Toledo ha recordado a Bolaños que el PSOE y el Gobierno "han convivido plácidamente" con la corrupción "en el partido, en el Gobierno y hasta en el interior de un Peugeot" y ha insistido en que Pedro Sánchez es "como mínimo, el primer responsable político de la corrupción" y que, "según los criterios que él mismo impuso para llegar al poder", "tiene que dimitir".

A Bolaños le ha reprochado que lleve más de un año sin comparecer en la Comisión y le ha afeado que acuda ahora para hablar de "la guerra y el Derecho Internacional". "Empiece por respetar el Derecho español", ha reclamado, antes de denunciar "161 normas bloqueadas", "vetos ilegales al Senado", "solo el 32% de su plan normativo de 2025 ejecutado" y "cero presupuestos en toda la legislatura".

Del ministro ha dicho que es un zombi con delirios autoritarios y que ahora "tendrá que esforzarse más para ascender de secretario de Propaganda", tras recordar las últimas remodelaciones en el Gobierno. "Pacifista pendenciero", le ha llamado en otro momento de la intervención, recordando cómo "dice no a la guerra pero se la declaran cada día a media España". "Ultras, fachas, muro, fango", ha enumerado Álvarez de Toledo recordando algunas de las palabras preferidas del ministro.

Con Sánchez y su intento de aparecer como la "némesis democrática" de Trump ha sido especialmente demoledora. "Nadie quiere la guerra. ¿La quiso Churchill, De Gaulle? Nadie la quiere, pero existe, eso obliga a elegir con la democracia liberal o teocracia terrorista".

"Caricatura de idealismo vacío"

Recordando uno de los vídeos en TikTok de Sánchez mostrando sus estatuas del Quijote, Álvarez de Toledo ha dicho que se ha convertido "en un apócrifo quijote woke", una "caricatura de idealismo vacío e inane". También ha hablado de su "deslealtad", no solo con EEUU sino también con Europa, citando sus "devaneos con China" o su "corrosiva e insolidaria regularización masiva". "Está convirtiéndose en un grave problema para Occidente. Piensen en Ceuta y Melilla, España necesita aliados y los busca en Pekín".

Álvarez de Toledo también ha citado su gorra contra Trump o su entrevista en el Wall Street Journal como adalid democrático recordando entre otras cosas que "robó las primarias" o que "compró el poder a cambio de impunidad", en alusión a los indultos. Un "pacifista contra la democracia", ha dicho la diputada, que ha tachado a Sánchez de no némesis sino "imitador" de Trump en el "ansia de polarización". Aunque ha citado una diferencia esencial: la hipocresía y la cobardía: mientras el estadounidense arrestó a Nicolás Maduro, "ustedes con las dictaduras solo hacen negocio". "Dicen no a la guerra pero viven de la guerra", ha insistido citando Irak y diciendo, sobre Irán, que usan este conflicto "solo para no perder el poder".