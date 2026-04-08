Carolina Perles saca a la luz otro gato de la discordia de Ábalos: "Que lo devuelva"

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha afirmado que 'Ratón', la mascota que compartía con Jésica, no es el único que había en la vida del exministro de Transportes. Aunque el nombre del felino no ha trascendido, Perles ha pedido en El programa de Ana Rosa que le devuelvan el gato a su hijo, pues, según ella, lo tiene "alguna ladrona de gatos".

Perles ha exigido que "quien lo tenga que lo devuelva, por favor". La supuesta "ladrona" de felinos, según han señalado desde el plató, sería la actual pareja de Ábalos, Andrea de la Torre Maeso. En ese momento, la exmujer de Ábalos ha confirmado que, en efecto, lo tiene Andrea. Perles ha comentado que "nosotros teníamos un gato que le regalamos a mi hijo por su cumpleaños y formó parte de toda su infancia". "Por decisiones que tuvimos que tomar [el gato] se quedó con el padre y se acordó que hasta más adelante yo no iba a tener el gato", ha afirmado. No obstante, desde que Ábalos entró en prisión, el hijo que comparte con Carolina Perles ha pedido recuperar el que es "su gatito".

Custodia compartida

Sin embargo, el niño no ha podido recuperar su mascota. Perles dice que "no se lo quieren dar". Ante la pregunta sobre quién lo tiene, Perles ha respondido diciendo que "alguna de ellas" y ha añadido: "Alguna ladrona de gatos". Perles ha explicado que Andrea "le escribió un mensaje al niño, menor, diciéndole que si quería ver el gato, le diera el teléfono de su mamá". "Decía que había que firmar un papel que en el que reconocía que yo lo iba a tener 15 días y ella 15", ha comentado.

A pesar de esta propuesta de custodia compartida, Perles ha defendido que "el gato es el del niño". "No es ni mío ni de su padre", ha dicho, aunque dice que el chip del animal está a su nombre. Por último, ha recordado que es el "compañero del niño" y que es "más que una mascota".