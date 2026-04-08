El Comité de Huelga acusa a Sanidad de entorpecer la negociación y ocultar su incapacidad para llegar a acuerdos

El Comité de Huelga de los médicos ha abandonado este miércoles una reunión con el Ministerio de Sanidad tras rechazar la figura del mediador propuesta por el departamento que dirige el proceso negociador del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. El encuentro, que iba a celebrarse en Madrid, no llegó a desarrollarse.

Las organizaciones sindicales —la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes— reiteraron al inicio su oposición a la presencia de un mediador u observador que, según denuncian, ha sido impuesto de forma unilateral por el ministerio. Por su parte, Sanidad defendió que esta figura respondía a una petición de las comunidades autónomas para tratar de desbloquear el conflicto.

Rechazo a la mediación y ruptura del encuentro

Ante la falta de acuerdo sobre las condiciones del encuentro, ambas partes optaron por abandonar la reunión y emplazarse a futuras citas sin mediación. Los sindicatos insistieron en que están dispuestos a negociar, pero solo si se eliminan elementos que consideran ajenos a un proceso laboral de estas características.

El Comité de Huelga también volvió a trasladar al ministerio sus reivindicaciones básicas, que aseguran mantener desde el inicio del conflicto, y reiteró su disposición a dialogar "en las ocasiones que sean necesarias" siempre que exista una negociación efectiva.

Este encuentro era el segundo desde que se retomaran los contactos tras la interrupción del pasado mes de diciembre, cuando Sanidad dio por finalizadas las conversaciones de forma unilateral, según recuerdan las organizaciones sindicales.

Críticas a la actuación del ministerio

Los representantes de los médicos consideran que la incorporación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediador u observador no cumple con los requisitos necesarios en un conflicto laboral. A su juicio, esta decisión no ha sido consensuada entre las partes y dificulta el avance de las negociaciones.

El Comité de Huelga sostiene además que la introducción de esta figura y su difusión pública han generado una polémica que, según afirman, busca "ocultar la incapacidad del ministerio" para abordar las demandas del colectivo médico.

En este contexto, los sindicatos aseguran que, tras más de un año de movilizaciones, reuniones y paros, no se ha atendido ninguna de las reivindicaciones clave planteadas desde el inicio del conflicto.

Petición de implicación del Gobierno

Ante la situación actual, el Comité ha elevado su petición al conjunto del Gobierno central para que se implique en la resolución del conflicto. Consideran que el Ministerio de Sanidad no ha logrado ofrecer una respuesta a las demandas planteadas por los profesionales.

Entre las principales exigencias, las organizaciones sindicales reclaman una norma propia que permita a los médicos negociar sus condiciones laborales de forma específica y mejorar una situación que califican de insostenible.

Los sindicatos subrayan que continuarán acudiendo a reuniones siempre que se produzcan avances reales y no se trate, según indican, de una estrategia dilatoria.

Se mantiene el calendario de movilizaciones

Mientras no se produzcan cambios en la negociación, el Comité de Huelga ha confirmado que mantiene el calendario de protestas previsto. La próxima convocatoria de huelga nacional se celebrará del 27 al 30 de abril, en todo el territorio.

Las organizaciones sindicales han pedido disculpas a los pacientes por las consecuencias que puedan derivarse de los paros, reconociendo su impacto en la asistencia sanitaria. No obstante, insisten en que la huelga es la última herramienta disponible cuando el diálogo no permite alcanzar acuerdos.

También critican que los pacientes se hayan visto involucrados en la polémica, señalando una "instrumentalización" por parte del ministerio.

El objetivo del conflicto, según recalcan, es lograr mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios para garantizar la calidad asistencial y la seguridad clínica en el Sistema Nacional de Salud.