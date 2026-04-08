El testimonio que no vio la luz en elDiario.es y Univision: "Julio Iglesias, el mejor jefe que he tenido en la vida"

Una conversación privada mantenida días antes de la difusión del reportaje contra Julio Iglesias introduce, según la información facilitada por OKDIARIO, un elemento que no fue incorporado a la investigación firmada por elDiario.es y Univision.
El 11 de enero de 2026, una trabajadora del entorno del cantante envió un mensaje de WhatsApp a la periodista Elena Cabrera. En ese texto, reproducido íntegramente en la información de OKDIARIO, la empleada expresaba una valoración inequívoca: "¿Qué podría yo hablar del Sr. Julio si ha sido una de las personas más buenas que he conocido en mi vida, el mejor jefe que he tenido y buena persona conmigo y con todos sus empleados?".
Dos días más tarde, el 13 de enero, elDiario.es y Univision publicaron un reportaje conjunto en el que se acusaba al artista de agresiones sexuales, trata de personas y esclavitud. De acuerdo con el relato aportado, en esa publicación no se incluyó ninguna referencia a este testimonio ni a otros mensajes de carácter similar.
Un testimonio con autorización
El contenido del mensaje no se limitaba a una frase aislada. En el mismo intercambio, la empleada —identificada como Shakira— ampliaba su valoración: "Solo le podría decir que es la persona más generosa y de buen corazón que he conocido, muy preocupada por todos sus empleados y sus familias. Sin duda alguna, no podría decir otra cosa sobre él; sin dudas, el mejor jefe".
Según el texto facilitado, la periodista preguntó si podía utilizar esas declaraciones en un artículo. La respuesta fue afirmativa, con una única condición: preservar su identidad. "Claro, no hay problema. Mientras no esté mi nombre, puede hacerlo", contestó la trabajadora. Pese a contar con ese consentimiento, el testimonio no apareció en el reportaje publicado el 13 de enero.
Intentos previos de contacto
La información añade que esta empleada habría sido contactada previamente por una de las denunciantes, identificada como "Rebeca", con el objetivo de promover una denuncia conjunta. Siempre según una fuente citada en el texto, la trabajadora rechazó participar y sostuvo que las acusaciones eran "un invento" con la finalidad de obtener dinero y perjudicar al cantante.
Asimismo, se indica que la periodista había intentado contactar con ella el 24 de julio de 2024, sin éxito. En uno de los mensajes reproducidos, Cabrera insistía: "Hola otra vez. No te preocupes, que no voy a decir nada a nadie. Me gustaría hablar contigo, sin ningún compromiso. Piénsalo, por favor".
Cuando finalmente decidió responder, la empleada reiteró su postura en términos prácticamente idénticos: "Buenos días, señora. ¿Qué podría yo hablar del Sr. Julio si ha sido una de las personas más buenas que he conocido en mi vida, el mejor jefe que he tenido y buena persona conmigo y con todos sus empleados? Sólo le podría decir que es la persona más generosa y de buen corazón que he conocido, muy preocupado con todos sus empleados y sus familias. Sin duda alguna, no podría decir otra cosa sobre él, sin dudas, el mejor jefe".
Dos días antes del reportaje
El relato subraya la proximidad temporal entre la recepción de este mensaje —11 de enero— y la publicación del reportaje —13 de enero—, señalando que existían dos días completos para incorporar o contrastar este testimonio junto a los de las denunciantes.
También se sostiene que el reportaje ya estaba en marcha, con decisiones tomadas previamente, incluyendo la dramatización de testimonios mediante actrices y la coordinación con Women’s Link Worldwide para la presentación de denuncias.
Dado que la investigación fue elaborada de forma conjunta por elDiario.es y Univision, el texto indica que ambos equipos disponían de la misma documentación y, por tanto, conocían la existencia de este mensaje.