El Gobierno de la Xunta de Galicia iniciará una "reforma integral" de la Atención Primaria para liberar a los médicos de burocracia y limitar agendas.

Este ha sido uno de los anuncios que ha realizado el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante su intervención inicial en el Debate sobre el Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego. Debate en el que ha avanzado varias medidas para consolidar el modelo de 'Galicia Calidade' como un estilo de vida, favorecido por la estabilidad política y los servicios públicos en constante avance.

En este sentido, Rueda ha puesto el foco en la sanidad pública gallega al proponer "en este semestre una reforma integral de la Atención Primaria" para adecuarla a la realidad demográfica actual complementando, ha dicho, la reforma de los Puntos de Atención Continuada (PAC) que está impulsando la Xunta de Galicia con avances retributivos.

El plan incluye la creación de una Dirección General de Atención Primaria dentro del Sergas para coordinar y también se creará una unidad especial para centralizar el papel administrativo y liberar a los médicos de tareas burocráticas, así como un nuevo modelo de gestión de agendas. Esta reforma, tal y como ha indicado el presidente gallego, tiene dos objetivos claros: "liberar a los médicos de tareas burocráticas y alcanzar agendas de 30 pacientes en jornada ordinaria".

Principal problema: escasez de médicos

Rueda ha citado entre los principales problemas del sistema sanitario la escasez de facultativos, especialmente en determinadas especialidades, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ponerse de perfil" ante una situación que, ha defendido, está reconocida por todas las Administraciones.

El jefe del Ejecutivo gallego ha vinculado también la tensión asistencial al malestar de los profesionales y al conflicto en torno al Estatuto Marco. Según ha expuesto, esa situación ha tenido repercusión directa sobre la actividad sanitaria en Galicia, con "200.000 operaciones, pruebas y consultas suspendidas en Galicia por una huelga contra el Gobierno central". A su juicio, "pretender que todo es un problema de las comunidades autónomas" y "no hacer nada para solucionarlo" agrava la situación.

Por ello, Rueda ha defendido que los médicos deben contar con un reconocimiento normativo propio a escala estatal. "Nosotros defendemos que se dote a los médicos a nivel nacional de un marco jurídico específico que reconozca las singularidades de su profesión", ha dicho.

De igual forma, ha insistido en la necesidad de rebajar la confrontación y priorizar la negociación. "Reivindico el valor del diálogo, reivindico que hay que hablar para solucionar los problemas", ha señalado Rueda, que en materia de dependencia ha ratificado también el anuncio avanzado este mismo martes de ampliar el Bono Cuidado, que se pondrá a disposición de otras 10.000 personas mayores y de sus familias, que se suman a las 40.000 que lo perciben en estos momentos.