Indetectables y sin flash: así son los nuevos radares de la DGT de un millón de euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado una inversión de 1.020.000 euros para adquirir radares dinámicos de nueva generación. Estos equipos no serán fijos, sino móviles, lo que abre la posibilidad de usarlos como radares de tramo o instalados en vehículos camuflados, evitando el conocido 'efecto frenazo' que se produce cuando los conductores reducen la velocidad solo en puntos donde saben que hay un radar.
El contrato de compra ha sido firmado con la empresa Tradesegur. Por el momento, la adquisición no incluye las cámaras TruCam II, sofisticados dispositivos Lidar capaces de captar imágenes cada 0,3 segundos y detectar vehículos hasta a 1.200 metros.
Tecnología avanzada y autocalibración
Los nuevos radares, fabricados en Alemania, destacan por su tecnología de banda muerta que los hace indetectables por dispositivos convencionales. Su diseño compacto permite su uso sobre trípode o dentro de un coche patrulla, y cuentan con capacidad de autocalibración, lo que elimina la necesidad de ajustes manuales antes de su despliegue.
Estos equipos pueden medir simultáneamente media docena de carriles y un número indeterminado de vehículos, incluyendo camiones, furgonetas y motos, en ambos sentidos de la vía. Además, están calibrados para sancionar coches que realizan un frenazo al pasar y pueden registrar velocidades de hasta 300 km/h, tanto de día como de noche, sin necesidad de flash.
Amortización rápida gracias a las sanciones
La adquisición se produce en un contexto de crecimiento de la recaudación por sanciones, que ha pasado de 4 millones de euros a 6 millones en menos de cinco años. Este incremento permite a la DGT amortizar rápidamente la compra de radares y otras herramientas de control.
Los equipos se suman a los 33 nuevos radares instalados recientemente en carreteras de 11 comunidades autónomas, dentro del plan que preveía alcanzar 122 nuevos puntos de control en 2025, aunque su instalación total se completará a lo largo de este año.